Киевстар запустил услугу eSIM для абонентов предоплаты

Радостная новость для абонентов предоплаченной связи, подключенных к сети мобильного оператора Киевстар. Компания запустила услугу встроенной электронной SIM-карты, причем совершенно бесплатно.

Никакой дополнительной платы за подключение и использование услуги eSIM не потребуется. Услуга будет автоматически включена в тарифные планы: «Развлечения без границ», «Общение без границ» и «Видео без границ».

Все желающие абоненты предоплаты подключиться к услуге электронной SIM карты можно это сделать, посетив сайт сотового оператора, также возможность подключения eSIM есть в приложении «Мой Киевстар».

В Киевстар дали также пояснения для абонентов, которые еще не знают обо всех возможностях, которые дарит услуга электронной SIM карты.

«eSIM – это встроенная в смартфон или другой девайс SIM карта. Технология eSIM позволяет подключить на один электронный чип в среднем до пяти разних номеров в зависимости от модели девайса и переключаться между ними, без замены основной SIM-карты", - говорится с комментарии Киевстар.

Кроме того, eSIM обладает более качественной защитой, в случае кражи или потери смартфона правоохранители смогут по сигналу eSIM отыскать гаджет. Электронную «симку» невозможно достать и выбросить в отличие от обычной SIM карты.

Отметим, что в последние годы услуга eSIM становится все более популярной, только за последний год спрос на электронные карты Киевстара вырос на 160%.