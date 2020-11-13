Apple укрепила лидирующие позиции на рынке планшетов в третьем квартале

По данным исследовательской компании Canalys, доминирование Apple на мировом рынке планшетов продолжилось и в третьем квартале текущего года. При этом темпы роста поставок в годовом исчислении выросли на 47 процентов благодаря пандемии коронавируса.

Apple укрепила лидирующие позиции на рынке планшетов в третьем квартале

appleinsider.com

По данным Canalys, Apple отгрузила 15,2 миллиона iPad в третьем квартале против 10,4 миллиона за аналогичный период прошлого года. Таким образом, компания заняла 34,4 процента мирового рынка планшетов. Улучшились дела и у Samsung. За этот период она отгрузила 9 миллионов планшетов, что на 79,8 процента больше чем годом ранее. Компания заняла 20,4 процента рынка планшетов. На третьем месте разместилась Huawei с рыночной долей 11,5 процента, которая в третьем квартале отгрузила 5,1 миллиона устройств.

Apple укрепила лидирующие позиции на рынке планшетов в третьем квартале

appleinsider.com

Четвёртое и пятое места заняли Amazon и Lenovo соответственно. Amazon отгрузила 5 миллионов планшетов и заняла 11,3 процента рынка, что совсем немногим меньше, чем у Huawei. Lenovo продала 4,2 миллиона устройств, заняв 9,1 % рынка.

Кроме того, по оценкам Canalys, Apple теперь занимает второе место среди производителей ПК. Компания теперь включает планшеты в статистику продаж компьютеров. В отчёте о доходах калифорнийская компания заявила, что выручка от продаж iPad в четвёртом финансовом квартале превысила все ожидания, составив $6,8 миллиарда, что значительно выше, чем $4,66 миллиарда в прошлом году.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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