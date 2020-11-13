Камера Google Pixel 4a оказалась на уровне iPhone 11

Камера Google Pixel 4a оказалась на уровне iPhone 11

Google Pixel 4a не вошел даже в Топ-30 лучших камерофонов

В общем тесте DxOMark Google Pixel 4a набрал 111 баллов. Отдельно за фотовозможности смартфон получил 122 балла. Видеосъемка была оценена в 98 баллов, а возможности зума в 34 балла. Специалисты лаборатории отмечают, что для устройства с одинарной камерой это отличный результат.

Стоит отметить, что результат Google Pixel 4a примерно на одном уровне с iPhone 11 (109 баллов) и Huawei P40 (112 баллов).

Среди плюсов камеры Google Pixel 4a специалисты DxOMark отметили точную экспозицию, быструю автофокусировку, правильный баланс белого и хорошую цветопередачу. К минусам камеры отнесли ограниченный динамический диапазон, низкую детализацию, а также ошибки алгоритмов при оценивании глубины кадра в портретном режиме.

Напомним, что Google Pixel 4a работает на субфлагманском игровом процессоре Snapdragon 730G. Он имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Аппарат оснащен 5,81-дюймовым дисплеем с OLED матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера смартфона получила всего один сенсор на 12,2 Мп с оптической стабилизацией изображения. Емкость аккумулятора составила 3140 мАч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Samsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерамиSamsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерами
Дизайнер Apple создал новую оболочку Origin OS для VivoДизайнер Apple создал новую оболочку Origin OS для Vivo
Смартфон OPPO с подэкранной камерой замечен в живой природеСмартфон OPPO с подэкранной камерой замечен в живой природе
Apple Watch помогут побороть ночные кошмарыApple Watch помогут побороть ночные кошмары
OnePlus готовит смартфон Nord SE с быстрой зарядкой как у флагмановOnePlus готовит смартфон Nord SE с быстрой зарядкой как у флагманов
Блок рекламы


Похожие новости
Samsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерамиSamsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерами
СБУ просит Google и Apple запретить роSSийские приложенияСБУ просит Google и Apple запретить роSSийские приложения
В аэропорту “Борисполь” таможенники снова пресекли контрабанду Iphone 12В аэропорту “Борисполь” таможенники снова пресекли контрабанду Iphone 12
Apple добавила в iPhone секретную «кнопку»Apple добавила в iPhone секретную «кнопку»
Акции Apple упали из-за провала продаж iPhone в КитаеАкции Apple упали из-за провала продаж iPhone в Китае
Google приписали намеренье выпустить флагманский Pixel 6 раньше обычногоGoogle приписали намеренье выпустить флагманский Pixel 6 раньше обычного
Житель Киева пытался ввезти в Украину партию iPhone12 более чем на миллион гривенЖитель Киева пытался ввезти в Украину партию iPhone12 более чем на миллион гривен
Видео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочностьВидео: керамическое стекло iPhone 12 успешно прошло ряд испытаний на прочность
Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12
В Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны ценыВ Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны цены
Последние новости
Подгружаем последние новости