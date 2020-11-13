Камера Google Pixel 4a оказалась на уровне iPhone 11

Google Pixel 4a не вошел даже в Топ-30 лучших камерофонов

В общем тесте DxOMark Google Pixel 4a набрал 111 баллов. Отдельно за фотовозможности смартфон получил 122 балла. Видеосъемка была оценена в 98 баллов, а возможности зума в 34 балла. Специалисты лаборатории отмечают, что для устройства с одинарной камерой это отличный результат.

Стоит отметить, что результат Google Pixel 4a примерно на одном уровне с iPhone 11 (109 баллов) и Huawei P40 (112 баллов).

Среди плюсов камеры Google Pixel 4a специалисты DxOMark отметили точную экспозицию, быструю автофокусировку, правильный баланс белого и хорошую цветопередачу. К минусам камеры отнесли ограниченный динамический диапазон, низкую детализацию, а также ошибки алгоритмов при оценивании глубины кадра в портретном режиме.

Напомним, что Google Pixel 4a работает на субфлагманском игровом процессоре Snapdragon 730G. Он имеет 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Аппарат оснащен 5,81-дюймовым дисплеем с OLED матрицей и FullHD+ разрешением. Основная камера смартфона получила всего один сенсор на 12,2 Мп с оптической стабилизацией изображения. Емкость аккумулятора составила 3140 мАч.



