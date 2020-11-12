Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S Pen

Старший представитель семейства будущих флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21 обзаведётся поддержкой фирменного стилуса S Pen, что превратит его в аналог аппаратов Galaxy Note.

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S Pen

Изображения Samsung

В Интернете уже достаточно давно ходят слухи о том, что Samsung может упразднить серию Galaxy Note, поскольку эти устройства в плане характеристик и возможностей не слишком сильно отличаются от смартфонов Galaxy S. Предполагается, что в перспективе нишу Galaxy Note займут аппараты новой категории Z Fold, комплектующиеся гибким дисплеем.

Вместе с тем главная особенность Galaxy Note — поддержка S Pen — якобы перекочует на устройства Galaxy S. В частности, с этим стилусом, предположительно, сможет работать аппарат Galaxy S21 Ultra, который дебютирует уже в январе вместе с моделями Galaxy S21 и Galaxy S21+.

Смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra получит поддержку пера S Pen

«Могу со 100-процентной уверенностью подтвердить, что S21 Ultra поддерживает S Pen», — сообщил на своей странице в Twitter блогер Ice universe, который ранее неоднократно предоставлял точные данные о готовящихся новинках Samsung.

Если верить имеющейся информации, в оснащение Galaxy S21 Ultra войдут 6,8-дюймовый дисплей WQHD/1440р с частотой обновления 120 Гц, многомодульная камера со 108-мегапиксельным датчиком ISOCELL HM3, процессор Qualcomm Snapdragon 875 или Samsung Exynos 2100, а также батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Анонс ожидается 14 января.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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