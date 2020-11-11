OnePlus готовит смартфон Nord SE с быстрой зарядкой как у флагманов

Серии OnePlus Nord едва исполнилось полгода, а в неё уже вошло три модели смартфонов. Оригинальный Nord дебютировал ещё в июле, а в конце текущего месяца в продажу поступят более доступные Nord N10 5G и Nord N100. Инсайдеры сообщают, что следующей моделью серии станет Nord SE, который получит несколько интересных нововведений.

androidcentral.com

Устройство с кодовым названием Ebba сможет похвастаться быстрой 65-Вт зарядкой Warp Charge, которая дебютировала в OnePlus 8T. Кроме того, от актуального флагмана новый доступный смартфон унаследует 4500-мА·ч батарею, для полной зарядки которой потребуется менее 40 минут. Предполагается, что Nord SE сможет похвастаться AMOLED-панелью, в то время как Nord N10 5G и N100 оснащаются IPS-экранами.

Точной информации о дате запуска нового доступного смартфона пока нет, однако инсайдеры предполагают, что он будет представлен вскоре после серии OnePlus 9, запуск которых ожидается в марте. Согласно имеющимся данным, OnePlus Nord SE в плане технических характеристик будет ближе к оригинальному Nord, чем к доступным N10 и N100. Устройство имеет все шансы стать одним из самых интересных смартфонов первой половины 2021 года.



