Vodafone подарит абонентам по 10 Гб интернета

Эпидемия коронавируса захлестнула Украину, правительство вводит карантин выходного дня, каждый день заболевает более десяти тысяч человек… В связи с этим, мобильный оператор Vodafone Украина решил помочь некоторым своим абонентам легче пережить это сложное время.

Прежде всего, речь идет о практикующих врачах. Которым, как и весной текущего года, планируют начислить по 10 гигабайт мобильного интернета и по 1000 минут на разговоры по всей стране.

Получить пакет бесплатных услуг от Vodafone медики могут вне зависимости от тарифного плана, он может быть как контрактным, так и по предоплате. Врачи, которые весной 2020 года уже получали бесплатные услуги от мобильного оператора, могут снова его получить без проблем. Те же медработники, которые только недавно подключились к сети Vodafone, должны будут пройти короткую регистрацию.

Для этого необходимо заполнить заявку на сайте (http://likar.vodafone.ua) или отправить бесплатное СМС-сообщение на номер 640. Далее следует обязательно указать номер, присвоенный в Национальной службе здоровья Украины. Если процедура регистрации пройдена верно, то в течение пяти дней будет начислен весь бесплатный пакет услуг, которым можно будет пользоваться в течение месяца с момента начисления.