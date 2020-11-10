Apple Watch помогут побороть ночные кошмары

Apple Watch помогут побороть ночные кошмары

Apple Watch уже научились контролировать качество сна пользователей, а скоро помогут им бороться и с ночными кошмарами.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) официально разрешило компании Apple использовать в своих «умных» часах новое приложение, которое позволит пользователям устройств меньше страдать от ночных кошмаров.

Приложение под названием Nightware можно будет скачать на iPhone и Apple Watch, а затем применять гаджеты для нормализации ночного сна у взрослых, страдающих кошмарным расстройством или сталкивающихся с ночными кошмарами из-за посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Датчики в часах смогут контролировать движения тела и частоту сердечных сокращений человека, после чего на сервере Nightware по особому алгоритму будет определён уникальный профиль сна для каждого пользователя.

Как только Apple Watch зафиксируют отклонение параметров тела спящего человека от оптимальных, с которыми постоянно сравниваются показатели с датчиков, что будет указывать на проблемы со сном, часы начнут вибрировать и тем самым прервут кошмарное сновидение. В FDA дали одобрение на выход Nightware после того, как приложение было проверено на добровольцах и показало эффективность, улучшив качество сна людей.

Напомним, ранее Apple Watch появилась функция ЭКГ, позволяющая пользователям контролировать состояние своего здоровья, а кроме того часы научили отслеживать мытьё рук, что должно помочь в борьбе с распространением коронавируса. При этом сроки появления нового приложения Nightware в общем доступе пока не называются и неизвестно, будет ли оно отдельным софтом или же войдёт в состав следующего обновления операционной системы часов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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