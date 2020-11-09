Легендарный Nokia N95 должен был получить переиздание. Прототип показали на видео

HMD Global уже возродила несколько моделей классических телефонов Nokia. В 2017 году мир увидел переосмысленный 3310. В ближайшем будущем ожидается выпуск обновлённой Nokia 6300 и совершенно новой Nokia 8000. Теперь на видео был показан прототип переиздания Nokia N95, который HMD Global решила не выпускать.

Легендарный Nokia N95 должен был получить переиздание. Прототип показали на видео

gsmarena.com

YouTube-блог MrMobile опубликовал видеоролик, благодаря которому мы можем взглянуть прототип не вышедшего на рынок устройства. К сожаленью он не работает, но раскрывает дизайнерские задумки. Особенностью устройства является то, что оно является слайдером. Сдвиг дисплея в сторону позволяет открыть впечатляюще большие динамики, два объектива камеры и светодиодную вспышку. Ещё одним интересным штрихом является кольцо вокруг блока задней камеры, которое может выступать в роли подставки. К сожалению, устройство так и не пошло в производство.

Информация о предполагаемых характеристиках смартфона не сообщается, однако, вполне вероятно, что разработка переизданного Nokia N95 не дошла до этапа проработки технических параметров. Тем не менее, можно предположить, что устройство должно было получить самую продвинутую начинку, как и его легендарный предок.

Легендарный Nokia N95 должен был получить переиздание. Прототип показали на видео

gsmarena.com

Глава Nokia Юхо Сарвикас (Juho Sarvikas) поделился эскизом, который демонстрирует разные варианты использования выдвижного механизма. Смартфон мог стать потенциальным хитом продаж, однако его судьба сложилась иначе. Тем не менее это не значит, что подобные наработки никогда не будут реализованы. Возможно, они найдут применение в другом виде.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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