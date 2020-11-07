Смартфон OPPO с подэкранной камерой замечен в живой природе

Смартфон OPPO с подэкранной камерой замечен в живой природе

Интернет-источники опубликовали «живую» фотографию работающего прототипа смартфона OPPO, у которого фронтальная камера расположена непосредственно за дисплеем.

Как можно видеть на снимке, аппарат оснащён экраном, загибающимся на боковые части корпуса. Ширина верхней и нижней рамок сведена к минимуму. У панели нет ни выреза, ни отверстия.

К сожалению, технические характеристики устройства не приводятся. Отмечается лишь, что новинка получит многомодульную основную камеру, заключённую в блок круглой формы. В её состав могут войти четыре оптических компонента с датчиками изображения и вспышка.

В одной из боковых частей корпуса смартфона расположены физические кнопки управления. Снизу находится симметричный порт USB Type-C.

Смартфон OPPO с подэкранной камерой замечен в живой природе

В целом, запечатлённое на фотографии устройство выглядит весьма привлекательно. Скорее всего, коммерческая версия такого аппарата выйдет только в следующем году.

Добавим, что первым в мире смартфоном с подэкранной камерой, поступившим в продажу, стал ZTE Axon 20 5G. С характеристиками этого устройства можно ознакомиться в нашем материале.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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