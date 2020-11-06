Дизайнер Apple создал новую оболочку Origin OS для Vivo

Дизайнер Apple создал новую оболочку Origin OS для Vivo

Origin OS придет на смену Funtouch OS

Каждый производитель Android-смартфонов разрабатывает собственную фирменную оболочку, которая видоизменяет дизайн оригинальной операционной системы. Единственным производителем телефоном, который использует «чистый» Android во всех своих девайсах, помимо самой Google, является финская компания HMD Global, владеющая мобильным подразделением Nokia. Однако уже совсем скоро рядом с ней встанет и Vivo. Сообщается, что Origin OS даст пользователям выбор, которого раньше у них не было — в настройках смартфона можно будет переключаться между самой оболочкой и «чистым» Android.

По сравнению с Funtouch OS новый интерфейс получит не только переработанный дизайн, но и дополнительный функционал, о котором пока ничего неизвестно.

Еще одной особенностью Origin OS является то, что в ее разработке участвовал дизайнер из американской компании Apple. Об этом заявил представитель дочернего бренда Vivo — iQOO.

Ожидается, что презентация Origin OS состоится 19 ноября. В этот день Vivo также презентует новые приложения, игры и объявит о деловых партнерствах с другими компаниями.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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