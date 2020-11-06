Дизайнер Apple создал новую оболочку Origin OS для Vivo

Origin OS придет на смену Funtouch OS

Каждый производитель Android-смартфонов разрабатывает собственную фирменную оболочку, которая видоизменяет дизайн оригинальной операционной системы. Единственным производителем телефоном, который использует «чистый» Android во всех своих девайсах, помимо самой Google , является финская компания HMD Global, владеющая мобильным подразделением Nokia. Однако уже совсем скоро рядом с ней встанет и Vivo. Сообщается, что Origin OS даст пользователям выбор, которого раньше у них не было — в настройках смартфона можно будет переключаться между самой оболочкой и «чистым» Android.

По сравнению с Funtouch OS новый интерфейс получит не только переработанный дизайн, но и дополнительный функционал, о котором пока ничего неизвестно.

Еще одной особенностью Origin OS является то, что в ее разработке участвовал дизайнер из американской компании Apple . Об этом заявил представитель дочернего бренда Vivo — iQOO.

Ожидается, что презентация Origin OS состоится 19 ноября. В этот день Vivo также презентует новые приложения, игры и объявит о деловых партнерствах с другими компаниями.



