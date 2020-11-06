Samsung представила доступный смартфон Galaxy M21s с улучшенными камерами

В марте нынешнего года компания Samsung анонсировала смартфон среднего уровня Galaxy M21 с 6,4-дюймовым дисплеем Full HD+, процессором Exynos 9611 и аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч. Теперь у этого аппарата появилась улучшенная версия — Galaxy M21s.

Оригинальная модель смартфона снабжена 20-мегапиксельной фронтальной камерой с диафрагмой f/2,0, которая установлена в небольшом экранном вырезе. Тройная основная камера совмещает блоки с 48, 8 и 5 млн пикселей.

Версия Galaxy M21s обзавелась усовершенствованной системой камер. Так, селфи-модуль теперь способен формировать 32-мегапиксельные изображения. В состав тройной тыльной связки включён 64-мегапиксельный основной сенсор, дополненный датчиками с 8 и 5 млн пикселей.

Прочие характеристики остались прежними. Это дисплей Full HD+ Infinity-U Super AMOLED с разрешением 2340 ? 1080 точек, фирменный чип Exynos 9611, 4 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64 Гбайт, слот для карты microSD и аккумулятор на 6000 мА·ч. Габариты составляют 159,2 ? 75,1 ? 8,9 мм, вес — 191 г.

На смартфон установлена операционная система Android 10. Ориентировочная цена — 230 евро. Аппарат доступен в чёрном и синем вариантах цветового исполнения.



