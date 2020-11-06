Хет-трик LG: представлены смартфоны W11, W31 и W31+ с 6,52" дисплеем FullVision

Компания LG представила сразу три недорогих смартфона: дебютировали модели W11, W31 и W31+, использующие аппаратную платформу MediaTek и операционную систему Android 10.

Хет-трик LG: представлены смартфоны W11, W31 и W31+ с 6,52

Reuters

Все новинки оборудованы 6,52-дюймовым дисплеем FullVision формата HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек. В небольшом вырезе в верхней части этой панели установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Основой служит процессор Helio P22 (MT6762): он объединяет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель IMG PowerVR GE8320 и сотовый модем LTE (возможна установка двух SIM-карт). Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА·ч.

Модель LG W11 несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт и двойную основную камеру с датчиками на 13 и 2 млн пикселей.

Хет-трик LG: представлены смартфоны W11, W31 и W31+ с 6,52

Версии LG W31 и LG W31+ наделены 4 Гбайт ОЗУ, а накопитель вмещает соответственно 64 и 128 Гбайт данных. Тройная основная камера имеет конфигурацию 13 + 5 + 2 млн пикселей. Кроме того, есть дактилоскопический сканер.

Все смартфоны располагают слотом microSD и 3,5-мм гнездом для наушников. Габариты составляют 166,2 ? 76,3 ? 8,4 мм.

Продажи начнутся в середине ноября. Ориентировочная цена — 130, 150 и 160 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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