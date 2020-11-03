В аэропорту “Борисполь” таможенники снова пресекли контрабанду Iphone 12

В аэропорту &ldquo;Борисполь&rdquo; таможенники снова пресекли контрабанду Iphone 12

Киевские таможенники в международном аэропорту “Борисполь” изъяли у пассажиров 20 незадекларированных мобильных телефонов Iphone 12 Pro на сумму 715 тысяч гривен. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской таможни Государственной таможенной службы.

Как сообщается, в багаже ??супругов, которые возвращались в Киев из Дубаи через авиационный пункт пропуска “Борисполь”, сотрудники Киевской таможни кроме личных телефонов обнаружили 20 новых мобильных телефонов Apple Iphone 12 Pro 256 Gb. Согласно имеющимся у пассажиров чеков с официального сайта “Apple.com”, общая стоимость новинок составляет 715 тысяч гривен.

Согласно сообщению, телефоны пассажиры письменно не задекларировали, а для прохождения таможенного контроля воспользовались упрощенным каналом “зеленый коридор”, на котором лимит на ввоз товара без налогообложения ограничен эквивалентом в 1000 евро.

Инспекторам таможни при устном опросе граждане заявили, что не имеют товаров для письменного декларирования. И при проведении таможенного контроля с помощью сканера, в каждом из чемоданов супругов, таможенники обнаружили по 10 мобильных телефонов в заводской упаковке, каждый из которых, согласно чеков, стоит 1076 евро.

Как отмечается, такими действиями пассажиры нарушили порядок прохождения таможенного контроля, установленный на “зеленом коридоре”.

По данному факту в отношении обоих пассажиров Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил, а мобильные телефоны изъяты до решения суда.

Ранее KV сообщала, что в конце октября таможенники зафиксировали первые попытки ввоза в Украину мобильных телефонов Iphone 12 без уплаты таможенных платежей. 

Фото: пресс-служба Киевской таможни Гостаможслужбы.


Игорь Бровко, КиевВласть

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