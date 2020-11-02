Xiaomi рекордно cнизила цены на свой популярный смартфон - Xiaomi Mi 10

На этой неделе китайская компания Xiaomi объявила об очередном официальном снижении цены на все версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 10. Стандартная версия, которая оснащена 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, теперь стоит всего 490 долларов.

Xiaomi рекордно cнизила цены на свой популярный смартфон

Версия Xiaomi Mi 10, которая оснащена 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, теперь стоит 520 долларов, а старшая версия с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти, подешевела до 580 долларов.

Модель Xiaomi Mi 10 является на сегодняшний день одной из самых популярных среди пользователей. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 865, имеет 108-мегапиксельную камеру, экран AMOLED диагональю 6,67 дюйма с частотой 90 Гц, аккумулятор емкостью 4780 мА·ч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, стереодинамики и модуль NFC.

Xiaomi рекордно cнизила цены на свой популярный смартфон

Xiaomi Mi 10 выделяется OLED-экраном. В левом углу лицевой стороны есть отверстие под 20-мегапиксельную фронтальную камеру, а под дисплеем установлен дактилоскопический сенсор. Также в составе камеры есть 13-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль с эквивалентным фокусным расстоянием 12 мм.

Корпус смартфона состоит из алюминиевой рамки и двух стеклянных панелей Gorilla Glass. Разъём для наушников отсутствует. Защитой от воды/пыли по стандарту IP68, которой оснащены многие современные смартфоны, Xiaomi Mi 10 похвастаться не может.

Ранее сообщалось, что Xiaomi представила свою новейшую зарядку Xiaomi 80W Wireless Charging Technology, которая была признана самой быстрой беспроводной зарядкой в мире.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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