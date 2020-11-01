Близится выход смартфона Moto G 5G с чипом Snapdragon 750G и батареей на 5000 мА·ч

Сетевые источники опубликовали «живую» фотографию и подробные технические характеристики смартфона Moto G 5G, презентация которого ожидается в ближайшее время. Готовящийся аппарат известен под кодовым именем Kiev.

Reuters

Сообщается, что в основу новинки ляжет процессор Snapdragon 750G. Изделие содержит восемь вычислительных ядер Kryo 570 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графический ускоритель Adreno 619 и модем 5G для обмена данными через сотовые сети пятого поколения.

Раскрываются параметры дисплея: это панель AMOLED с диагональю 6,66 дюйма, разрешением 2400 ? 1080 точек (Full HD+) и частотой обновления 60 Гц. В отверстии по центру в верхней области экрана расположится селфи-камера на основе 16-мегапиксельного сенсора OmniVision OV16A1Q.

В состав тыльной камеры войдут 48-мегапиксельный основной датчик Samsung GM1 Quad-Bayer, 8-мегапиксельный блок с сенсором Samsung S5K4H7 и 2-мегапиксельный датчик OmniVision OV02B10.

Прочее оснащение новинки таково: 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-модуль вместимостью 128 Гбайт, слот для карты microSD, контроллер NFC и отдельная кнопка для вызова голосового помощника Google Assistant. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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