Apple добавила в iPhone секретную «кнопку»

Apple добавила в iPhone секретную «кнопку»

Новая «кнопка» стирает тонкую грань между аппаратным и программным обеспечением

Back Tap превращает всю заднюю часть iPhone в гигантскую сенсорную кнопку, которая воспринимает двойные или тройные касания и запускает определенные функции. Велика вероятность того, что вы этого еще не заметили. Также Apple разместила настройки Back Tap в меню специальных возможностей.

Это предоставляет пользователям больше возможностей: для переключения между приложениями, доступа в меню уведомлений или центр управления, для прокрутки ленты или веб-страницы, вызова Siri или для снимка экрана.

Это кнопка невидима и нефункциональная, пока ее не активируют с помощью программного обеспечения, после чего она сможет выполнять практически любую задачу одним быстрым нажатием.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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