Акции Apple упали из-за провала продаж iPhone в Китае

Продажи Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) в 4-м финквартале сократились на 29% – до $7,95 млрд. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Акции Apple упали из-за провала продаж iPhone в Китае
Фото: pixabay.com

Одновременно акции Apple подешевели на 4,2% на дополнительных торгах в четверг, 29 октября. Однако с начала 2020 года их стоимость выросла на 57%.

Показатели вопреки пандемии

Компания Apple Inc. объявила финансовые показатели за 4-й квартал 2020 финансового года, который закончился 26 сентября 2020 года. Доход компании за квартал составил $64,7 млрд, а чистая прибыль на акцию за квартал равна $0,73. Международные продажи составили 59% от квартального дохода.

Рекордную выручку компания получила благодаря росту спроса на компьютеры Mac, а также iPad и цифровые сервисы компании в период пандемии коронавируса. И это несмотря на снижение продаж iPhone (на 21%, до $26,44 млрд) из-за переноса на октябрь старта продаж новой линейки устройств, который традиционно приходится на сентябрь.

Компьютеры Mac. Доход от их продажи подскочил на 29%, до рекордных $9,032 млрд. Сервисная выручка (App Store, Apple Music, Apple Pay и iCloud) увеличилась на 16%, до $14,55 млрд, что также является рекордным показателем.

Продажи iPad принесли доход в размере $6,8 млрд (+46%), носимых устройств и аксессуаров – $7,88 млрд (+21%).

Продажи новой линейки iPhone стартовали отлично, однако затем продажи Apple в Большом Китае (КНР, Гонконг и Тайвань) сократились на 29%, до $7,95 млрд. В то же время выручка в Северной и Южной Америке увеличилась на 5%, до $30,67 млрд, в Европе – на 13%, до $16,9 млрд, в Японии – на 1%, до $5,02 млрд.

Эксперты в среднем прогнозировали, что выручка Apple от продажи Mac составит $7,82 млрд, iPad – $6,02 млрд, iPhone – $28,08 млрд.

Цифры года

«Отличный четвертый финквартал стал завершением выдающегося финансового года, по итогам которого мы зафиксировали рекордные показатели выручки и прибыли в расчете на акцию, несмотря на исключительно волатильную и сложную экономическую среду», – приводятся слова главного финансового директора Apple Лука Маэстри в пресс-релизе Apple.

Годовая выручка Apple увеличилась на 5,5%, до $274,52 млрд, чистая прибыль – на 4%, до $57,41 млрд, прибыль в расчете на акцию – на 11%, до $3,28.

В 4-м финквартале Apple вернула акционерам порядка $22 млрд. Компания выплатит дивиденды в размере $0,205 на акцию по итогам прошедшего квартала.

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