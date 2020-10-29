Vivo официально подтвердила, что выпустит Origin OS на замену Funtouch OS

Ранее на этой неделе сообщалось, что китайский производитель смартфонов Vivo готовится представить совершенно новую фирменную оболочку пользовательского интерфейса, которая придёт на смену Funtouch OS. Теперь компания официально подтвердила в своём WeChat-аккаунте, что готовится к запуску Origin OS.

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Ожидается, что новая оболочка сможет предложить пользователям совершенно новое оформление интерфейса, повышенную производительность и новые функции. Некоторые источники утверждают, что Origin OS станет одной из лучших фирменных оболочек, используемых в Android-устройствах. Вполне вероятно, что она будет включать в себя наработки Jovi OS, которая была анонсирована компанией год назад, но так и не вышла на рынок.

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Ожидается, что Origin OS будет представлена 19 ноября. На эту дату Vivo запланировала конференцию для разработчиков. Предполагается, что в ходе неё Vivo продемонстрирует свои наработки в области программного обеспечения и покажет смартфон X60, который, как предполагается, поступит в продажу в ноябре или декабре и станет первым устройством на базе Origin OS.



