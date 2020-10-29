Lifecell снова повышает стоимость мобильной связи

Lifecell – один из самых крупных и популярных в Украине операторов сотовой связи, а это значит, что многим украинцам, которые пользуются услугами данной компании, придется платить за звонки и интернет больше. В Lifecell отметили, что повышение цен не коснется некоторых тарифных планов.

Lifecell повышает стоимость мобильной связи на 30 грн: какие тарифные планы подорожают

Так, с 4 ноября 2020 года подорожают тарифные планы по предоплате. Часть тарифов вовсе закроют, а пользователям предложат подключить другой, с новыми условиями и абонплатой. Например, может быть уменьшено количество бесплатных СМС-сообщений или минут для разговора вне сети Lifecell.

Уже сейчас подобрать себе другой тариф с новым пакетом услуг от Lifecell следует абонентам, которые пользуются следующими тарифными планами: «Все включено Ultra 79», «Все включено L» «Зачьотний S» и «Зачьотний M».

Lifecell повышает стоимость мобильной связи на 30 грн: какие тарифные планы подорожают

Как сообщается, подорожание будет весьма существенным, ежемесячная плата увеличится на 10 – 30 гривен. Повышение стоимости коснется таких тарифов: «Лайфхак 2019», «Лайфхак 2020», «4 безліміти», «Хайп», «Смарт L», «Смарт М», «Зроби сам», «Лайфхак Контракт», «Десятка», «Особливі Розмови», «Гаджет Смарт», «Практичний», «Пільговий», «Гаджет Планшет», «Абсолютна Свобода M», «Божевільний рік», «Гіга Майнінг», «Гаджет Роутер».

Напомним, ранее стало известно, что один из крупнейших украинских операторов мобильной связи Lifecell планирует в скором времени запустить в продажу eSIM для Apple Watch.


: Шевченко Лилия, Тудей

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