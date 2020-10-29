У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

Компания Samsung, по сообщению LetsGoDigital, запатентовала очередной дизайн смартфона с гибким дисплеем. На этот раз речь идёт о весьма необычном аппарате с рядом особенностей.

О внешнем виде устройства можно судить по рендерам, созданным сотрудниками LetsGoDigital совместно с главным редактором студии Yanko Design, дизайнером Сарангом Шетом (Sarang Sheth).

Samsung размышляет над смартфоном, у которого корпус и большой гибкий дисплей будут складываться в двух местах. Благодаря Z-образному форм-фактору одна из трёх секций экрана в сложенном состоянии окажется снаружи — это избавит от необходимости применения дополнительного внешнего дисплея.

В разложенном виде владелец получит в своё распоряжение мини-планшет. Причём взаимодействовать с гаджетом пользователь сможет не только через сенсорную панель, но и посредством встроенной клавиатуры с раскладкой QWERTY. Последняя будет при необходимости выдвигаться из корпуса.

Рендеры говорят о наличии фронтальной камеры, установленной в небольшом экранном отверстии, многомодульной тыльной камеры, симметричного порта USB Type-C и боковых физических кнопок управления.

К сожалению, пока столь невероятный аппарат существует только в патентной документации, обнародованной на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Южной Кореи (Korean Intellectual Property Office, KIPO).



