У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

Компания Samsung, по сообщению LetsGoDigital, запатентовала очередной дизайн смартфона с гибким дисплеем. На этот раз речь идёт о весьма необычном аппарате с рядом особенностей.

О внешнем виде устройства можно судить по рендерам, созданным сотрудниками LetsGoDigital совместно с главным редактором студии Yanko Design, дизайнером Сарангом Шетом (Sarang Sheth).

У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

Samsung размышляет над смартфоном, у которого корпус и большой гибкий дисплей будут складываться в двух местах. Благодаря Z-образному форм-фактору одна из трёх секций экрана в сложенном состоянии окажется снаружи — это избавит от необходимости применения дополнительного внешнего дисплея.

У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

В разложенном виде владелец получит в своё распоряжение мини-планшет. Причём взаимодействовать с гаджетом пользователь сможет не только через сенсорную панель, но и посредством встроенной клавиатуры с раскладкой QWERTY. Последняя будет при необходимости выдвигаться из корпуса.

У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

Рендеры говорят о наличии фронтальной камеры, установленной в небольшом экранном отверстии, многомодульной тыльной камеры, симметричного порта USB Type-C и боковых физических кнопок управления.

У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура

К сожалению, пока столь невероятный аппарат существует только в патентной документации, обнародованной на сайте Ведомства по интеллектуальной собственности Южной Кореи (Korean Intellectual Property Office, KIPO).

У невероятного смартфона Samsung экран складывается в двух местах, а в корпусе прячется клавиатура


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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