Киевское метро почти полностью покрыто 4G

Покрытия нет только на одной станции - "Теремки", там 4G заработает до конца декабря.

По состоянию на сегодня на 45 из 46 станциях киевского метро и в тоннелях между ними есть скоростной мобильный интернет 4G.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

"Сегодня Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G сразу на 23 станциях киевского метро. Остается только станция «Теремки», на которой 4G появится до конца декабря. Эта станция новая, и ее подключение требует больше времени", - заявили в Минцифры.

В министерстве также отметили, что проект долго не мог начаться из-за бюрократических препятствий и отсутствия местной политической воли.

Также в Минцифры привели статистику использования 4G в столичной подземке:

Уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 тысяч абонентов всех трех операторов

В целом абоненты мобильных операторов уже использовали в метро более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве

Средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.

Напомним, в июне мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell начали рефарминг радиочастотного ресурса в диапазоне900 МГц, который позволит увеличить покрытие 4G.

В мае Владимир Зеленский попросил операторов ускорить расширение покрытия 4G. Он напомнил, что в июле 2019 года подписал указ об улучшении мобильного интернета, и попросил ускорить его выполнение.