Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12

Стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн.

Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12
Фото: пресслужба ДПСУ

Во Львовской области пограничники обнаружили пять незадекларированных телефонов Apple iPhone 12.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max", - говорится в сообщении.

Стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.

""Серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс. грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тыс. грн", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, в январе в аэропорту "Борисполь" забыли багаж с телефонами и наушниками на сумму 1,8 млн грн. В чемодане обнаружили 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников Air Pods. Как оказалось, владельцы багажа не задекларировали его и обратились за ним через несколько недель после прибытия из ОАЭ. Сотрудники Киевской таможни составили соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил. По решению суда телефоны и наушники были изъяты.

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