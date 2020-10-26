Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12

Во Львовской области пограничники обнаружили пять незадекларированных телефонов Apple iPhone 12.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max", - говорится в сообщении.

Стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.

""Серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс. грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тыс. грн", - добавили в Госпогранслужбе.