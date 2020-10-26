Львовские пограничники впервые задержали контрабанду партии iPhone12
Стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн.
Во Львовской области пограничники обнаружили пять незадекларированных телефонов Apple iPhone 12.
Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
"В международном автомобильном пункте пропуска "Краковец" во время проверки авто марки "Мерседес", которым гражданин Германии направлялся из Польши в Украину, пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили 5 телефонов марки Apple iPhone 12 Pro Max", - говорится в сообщении.
Стоимость контрабанды может составлять от 270 до 350 тыс. грн, поскольку в настоящее время еще нет официальной стоимости этой модели в Украине.
""Серые" продавцы предлагают привезти смартфон в конфигурации с 128 ГБ памяти под заказ по цене от 54 тыс. грн, тогда как стоимость версии на 256 ГБ может достичь 60 тыс. грн", - добавили в Госпогранслужбе.
Напомним, в январе в аэропорту "Борисполь" забыли багаж с телефонами и наушниками на сумму 1,8 млн грн. В чемодане обнаружили 113 телефонов iPhone и 71 комплект наушников Air Pods. Как оказалось, владельцы багажа не задекларировали его и обратились за ним через несколько недель после прибытия из ОАЭ. Сотрудники Киевской таможни составили соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил. По решению суда телефоны и наушники были изъяты.