В Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны цены

23 октября в Украине стартовала предпродажа новых смартфонов AppleiPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщает издание ITC.

В Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны цены
Фото: style.nikkei.com

Где можно заказать

Новинки можно заказать у большинства украинских ритейлеров, которые официально занимаются продажей техники Apple.

Доставить телефон обещают уже 30 октября.

По данным официального дистрибьютора продукции компании в Украине «Асбис-Украина», цены на iPhone 12 и iPhone 12 Pro сейчас акционные, они будут действовать до 1 ноября.

В то же время некоторые магазины указывают, что iPhone 12 будет стоить в Украине 35999 грн, а iPhone — 12 Pro 44999 грн.

Цены по предзаказу

iPhone 12

iPhone 12 Pro

Напомним, что официально Apple установила цену на свой флагман в $ 1099 — почти 32 000 гривен. При этом в коробке с новым iPhone 12 Pro больше не будет зарядного устройства и наушников.

Напомним

  • 13 октября компания Apple представила линейку новых айфонов iPhone 12.
  • В компании сразу назвали главное преимущество — новый iPhone 12 работать на 5G, а это значит рекордную скорость.
  • Линейка новых айфонов, как и прогнозировали, будет состоять не из трех, а из четырех моделей смартфонов. Кроме обычной версии, а также версий Pro и Pro Max, добавится еще одна — с iPhone Mini.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Lycamobile запустил в Украине дешевый мобильный тарифLycamobile запустил в Украине дешевый мобильный тариф
Киевстар начнет брать с абонентов деньги за интернет-трафикКиевстар начнет брать с абонентов деньги за интернет-трафик
Google научился распознавать песни по мычанию и свистуGoogle научился распознавать песни по мычанию и свисту
В App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запускаВ App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запуска
Xiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в миреXiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в мире
Блок рекламы


Похожие новости
Lycamobile запустил в Украине дешевый мобильный тарифLycamobile запустил в Украине дешевый мобильный тариф
В App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запускаВ App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запуска
Обратиться в техподдержку WhatsApp можно будет прямо из мессенджераОбратиться в техподдержку WhatsApp можно будет прямо из мессенджера
Apple представила iPhone 12 и назвала цены в УкраинеApple представила iPhone 12 и назвала цены в Украине
Apple представила iPhone 12 с поддержкой 5GApple представила iPhone 12 с поддержкой 5G
Новые возможности iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro MaxНовые возможности iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
Apple возродила бренд MagSafe в беспроводной зарядке и аксессуарах для iPhone 12Apple возродила бренд MagSafe в беспроводной зарядке и аксессуарах для iPhone 12
Apple презентовала новые iPhone и несколько других гаджетовApple презентовала новые iPhone и несколько других гаджетов
Почти половина пользователей iPhone в США думает, что их смартфоны поддерживают 5GПочти половина пользователей iPhone в США думает, что их смартфоны поддерживают 5G
В Украине появится суперскоростной интернет 5GВ Украине появится суперскоростной интернет 5G
Последние новости
Подгружаем последние новости