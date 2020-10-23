В Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны цены
23 октября в Украине стартовала предпродажа новых смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщает издание ITC.
Где можно заказать
Новинки можно заказать у большинства украинских ритейлеров, которые официально занимаются продажей техники Apple.
Доставить телефон обещают уже 30 октября.
По данным официального дистрибьютора продукции компании в Украине «Асбис-Украина», цены на iPhone 12 и iPhone 12 Pro сейчас акционные, они будут действовать до 1 ноября.
В то же время некоторые магазины указывают, что iPhone 12 будет стоить в Украине 35999 грн, а iPhone — 12 Pro 44999 грн.
Цены по предзаказу
iPhone 12
iPhone 12 Pro
Напомним, что официально Apple установила цену на свой флагман в $ 1099 — почти 32 000 гривен. При этом в коробке с новым iPhone 12 Pro больше не будет зарядного устройства и наушников.
Напомним
- 13 октября компания Apple представила линейку новых айфонов iPhone 12.
- В компании сразу назвали главное преимущество — новый iPhone 12 работать на 5G, а это значит рекордную скорость.
- Линейка новых айфонов, как и прогнозировали, будет состоять не из трех, а из четырех моделей смартфонов. Кроме обычной версии, а также версий Pro и Pro Max, добавится еще одна — с iPhone Mini.