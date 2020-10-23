В Украине уже можно заказать новые iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Известны цены

23 октября в Украине стартовала предпродажа новых смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщает издание ITC.

Фото: style.nikkei.com

Где можно заказать

Новинки можно заказать у большинства украинских ритейлеров, которые официально занимаются продажей техники Apple .

Доставить телефон обещают уже 30 октября.

По данным официального дистрибьютора продукции компании в Украине «Асбис-Украина», цены на iPhone 12 и iPhone 12 Pro сейчас акционные, они будут действовать до 1 ноября.

В то же время некоторые магазины указывают, что iPhone 12 будет стоить в Украине 35999 грн, а iPhone — 12 Pro 44999 грн.

Цены по предзаказу

iPhone 12

64 ГБ — 31 999 грн;

128 ГБ — 33999 грн;

256 ГБ — 37999 грн.

iPhone 12 Pro

128 ГБ — 39999 грн;

256 ГБ — 43999 грн;

512 ГБ — 51999 грн.

Напомним, что официально Apple установила цену на свой флагман в $ 1099 — почти 32 000 гривен. При этом в коробке с новым iPhone 12 Pro больше не будет зарядного устройства и наушников.

Напомним