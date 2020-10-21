Смартфон Vivo iQOO U1x получил экран HD+ и тройную камеру при цене от $135

Смартфон Vivo iQOO U1x получил экран HD+ и тройную камеру при цене от $135

Китайская компания Vivo, как и предполагалось, представила смартфон среднего уровня iQOO U1x без поддержки сетей 5G. Аппарат использует платформу Qualcomm и операционную систему Android 10 с фирменной надстройкой iQOO UI.

Применён 6,51-дюймовый дисплей IPS формата HD+ с разрешением 1600 ? 720 точек. Панель занимает 89 % площади фронтальной поверхности. В небольшом вырезе в верхней части экрана расположена 8-мегапиксельная фронтальная камера с максимальной диафрагмой f/1,8.

Сзади установлена тройная камера: она вобрала в себя 13-мегапиксельный датчик (f/2,2), а также пару 2-мегапиксельных модулей для макросъёмки и сбора информации о глубине сцены.

«Сердце» смартфона — процессор Snapdragon 662, содержащий восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графический ускоритель Adreno 610 и сотовый модем Snapdragon X11 LTE. Объём оперативной памяти составляет 4 или 6 Гбайт, вместимость флеш-накопителя — 64 или 128 Гбайт.

Смартфон Vivo iQOO U1x получил экран HD+ и тройную камеру при цене от 5

Новинка получает питание от аккумулятора на 5000 мА·ч с 18-ваттной подзарядкой. Присутствуют адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, порт Micro-USB и 3,5-мм гнездо для наушников. В боковой части находится дактилоскопический сканер. Габариты составляют 164,41 ? 76,32 ? 8,41 мм, вес — 192,3 г.

Смартфон iQOO U1x предлагается по цене от 135 до 180 долларов США в зависимости от размера памяти.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Vodafone запустил самый дешевый тариф в своей линейкеVodafone запустил самый дешевый тариф в своей линейке
Lycamobile запустил в Украине дешевый мобильный тарифLycamobile запустил в Украине дешевый мобильный тариф
Киевстар начнет брать с абонентов деньги за интернет-трафикКиевстар начнет брать с абонентов деньги за интернет-трафик
Google научился распознавать песни по мычанию и свистуGoogle научился распознавать песни по мычанию и свисту
В App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запускаВ App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запуска
Блок рекламы


Похожие новости
Xiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в миреXiaomi презентовала самую быструю зарядку для смартфонов в мире
Беспроводные наушники Meizu Buds за $40 получили систему шумоподавленияБеспроводные наушники Meizu Buds за $40 получили систему шумоподавления
Oppo хочет стать третьим по величине производителем смартфонов в Европе, заняв место HuaweiOppo хочет стать третьим по величине производителем смартфонов в Европе, заняв место Huawei
Недорогой смартфон OPPO A15 получит процессор Helio P35 и тройную камеруНедорогой смартфон OPPO A15 получит процессор Helio P35 и тройную камеру
Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить световой индикатор в шарниреНовый смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить световой индикатор в шарнире
Почти половина пользователей iPhone в США думает, что их смартфоны поддерживают 5GПочти половина пользователей iPhone в США думает, что их смартфоны поддерживают 5G
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A42 5G основан на Snapdragon 750G, но разрешение дисплея — только HD+Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A42 5G основан на Snapdragon 750G, но разрешение дисплея — только HD+
Молодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·чМолодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·ч
LG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года. Он получит дисплей BOELG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года. Он получит дисплей BOE
Apple запатентовала инновационную технологию экрана — самовосстановление от царапинApple запатентовала инновационную технологию экрана — самовосстановление от царапин
Последние новости
Подгружаем последние новости