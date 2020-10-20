Киевстар начнет брать с абонентов деньги за интернет-трафик

Киевстар вводит отдельную тарификацию услуг для абонентов предоплаты. Новые тарифы вступят в действие с 21 октября. С завтрашнего дня один мегабайт трафика мобильного интернета в сети Киевстар будет стоить десять копеек.

Мобильный оператор анонсировал, что все услуги, включая интернет, звонки на городские номера, интернетом, СМС-сообщения, будут тарифицироваться по отдельности на тот случай, если у вас нет денег на счету. Если деньги на счету есть и месячный тариф оплачен, тогда никаких дополнительных средств со счета Киевстар снимать не будет.

Если же у вас недостаточно денег на счету, чтобы оплатить очередной пакет услуг, тогда тарифы на использование интернета и других услуг будут такими:

Исходящие СМС-сообщения на все сети в пределах Украины — одна гривна за штуку.

Исходящие СМС-сообщения на заграничные номера — три гривны за штуку.

Исходящие MMS-сообщения в сети Киевстар — одна гривна за штуку.

Звонки на сети фиксированной стационарной связи по всей территории страны, а также на номера с кодами 092 и 094 — 1 гривна 50 копеек в минуту.

За доступ к Интернету абонентам придется заплатить десять копеек за мегабайт. Оплата будет действовать в течение всего дня, даже если абонент пополнит свой счет. А уже со следующего дня снимутся деньги за стандартный пакет услуг.