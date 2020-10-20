Полностью беспроводные наушники Meizu POP2s за $45 смогут воспроизводить музыку целые сутки

Полностью беспроводные наушники Meizu POP2s за $45 смогут воспроизводить музыку целые сутки

На прошлой неделе дебютировали полностью беспроводные наушники погружного типа Meizu Buds со средствами шумоподавления. А теперь представлено ещё одно устройство данной категории — Meizu POP2s.

Новые наушники используют для подключения к смартфону связь Bluetooth 5.0. Через сенсорные площадки на внешней стороне модулей-вкладышей можно контролировать воспроизведение музыки, принимать/отклонять телефонные вызовы и обращаться к интеллектуальному голосовому ассистенту.

Полностью беспроводные наушники Meizu POP2s за смогут воспроизводить музыку целые сутки

Сертификация IPX5 означает защиту от влаги. Предусмотрены средства уменьшения шумов во время телефонных разговоров. Каждый из наушников весит всего 5,1 грамма.

Полностью беспроводные наушники Meizu POP2s за смогут воспроизводить музыку целые сутки

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке достигает восьми часов. При помощи зарядного футляра этот показатель можно довести до 24 часов: иными словами, пользователи смогут наслаждаться музыкой целые сутки.

Полностью беспроводные наушники Meizu POP2s за смогут воспроизводить музыку целые сутки

Наушники Meizu POP2s представлены в белом цветовом исполнении. Для подзарядки батареи футляра, имеющей ёмкость 350 мА·ч, служит интерфейс USB Type-C.

В продажу новинка поступит в ближайшее время: приобрести её можно будет по ориентировочной цене 45 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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