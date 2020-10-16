В App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запуска

В App Store можно будет предзаказать приложение за полгода до запуска

Компания Apple обновила политику собственного магазина цифрового контента App Store в отношении предварительных заказов. Теперь разработчики смогут размещать на площадке приложения за полгода до их официального запуска, а пользователи в течение всего этого времени будут иметь возможность оформления предварительных заказов на их покупку.

В сообщении Apple сказано, что теперь разработчики могут разрешить пользователям делать предварительные заказы на покупку приложений за 180 дней до их официального запуска. В компании считают, что такой подход поможет разработчикам софтверных продуктов заинтересовать потенциальных покупателей, а также позволит стимулировать рост количества предварительных заказов.

Напомним, возможность оформления предзаказов стала доступна пользователям устройств на базе iOS, macOS и tvOS в 2017 году. Она была хорошо встречена пользователями, которые хотели получить доступ к какому-либо приложению сразу после его публикации в магазине App Store. Однако до сегодняшнего дня разработчики могли размещать свои приложения на платформе только за 90 дней до запуска. Изменение в политики App Store позволит разработчикам начинать продвижение продукта ещё на этапе разработки.

Публиковать свои приложения за 180 дней до выхода смогут разработчики, создающие не только платные, но и бесплатные продукты. До момента официального запуска приложения плата с пользователей, которые оформили предзаказ, взиматься не будет. После выхода приложения в App Store пользователи получат уведомление о том, что купленное приложение будет автоматически установлено на устройство в течение 24 часов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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