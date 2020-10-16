Google научился распознавать песни по мычанию и свисту

Google научился распознавать песни по мычанию и свисту

Теперь Google поймет, что за песня «спулае мулае» и «на-на-на-наааа-на-на»

Новая «фишка» поиска Google называется «hum to search». Чтобы получить к ней доступ, необходимо вызвать Google Assistant на мобильном устройстве или воспользоваться виджетом Google Search. Затем нужно коснуться значка микрофона, спросить «что это за песня» или нажать кнопку «поиск песни». Далее включится распознавание и вам предложат напеть, насвистеть или промычать мелодию в течение десяти секунд.

Google обработает ваше мычание или насвистывание и прогонит звуки через алгоритм машинного обучения, чтобы определить возможные совпадения песен. Для этого не понадобиться абсолютный слух — Google Search предложит обширный список вероятных композиций, а рядом с ним — совпадение в процентах.

После того, как пользователь найдет подходящий трек, Google предоставит соответствующую информацию о песне и исполнителе, предложит посмотреть музыкальный клип (если он есть), покажет текст песни и укажет, в каких музыкальных приложениях есть эта композиция. Функция доступна на английском языке для пользователей iOS и более чем на 20 языках на Android.

Google также сообщил об улучшении качества поиска — он будет лучше распознавать запросы с ошибками. По данным компании, каждый десятый поисковой запрос содержит ошибки.

Также поиск с помощью искусственного интеллекта научится распознавать ключевые моменты в видео и позволит перемещаться по ролику, как по главам книги.

Об остальных нововведениях можно прочитать в блоге компании.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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