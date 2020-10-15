Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за $35

Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за $35

Компания Xiaomi представила новые полностью беспроводные наушники погружного типа: доступная модель, продажи которой уже начались, получила название Mi True Wireless Earphones 2C.

Вкладыши наделены 14,2-миллиметровыми излучателями. Конструкцией предусмотрено наличие двух микрофонов, на основе которых реализована система шумоподавления (ENC) во время телефонных звонков.

Наушники снабжены сенсорным управлением. Инфракрасный датчик автоматически приостанавливает воспроизведение, когда пользователь извлекает модули из ушей.

Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает пяти часов. Зарядный футляр позволяет увеличить данное значение до 20 часов. Восполнение запаса энергии самого футляра через разъём USB Type-C занимает приблизительно полтора часа.

Xiaomi выпустила беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2C с шумоподавлением за

Для подключения к смартфону служит связь Bluetooth 5.0; поддерживается взаимодействие с интеллектуальным голосовым ассистентом. Каждый из модулей весит примерно 4,7 г, а вес футляра составляет 48 г.

Наушники Mi True Wireless Earphones 2C вышли в белом варианте цветового исполнения по ориентировочной цене 35 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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