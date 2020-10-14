Oppo хочет стать третьим по величине производителем смартфонов в Европе, заняв место Huawei

Компания Oppo занимает вторую позицию на рынке смартфонов Китая и пятую на мировом, но в Европе она рассчитывает протиснуться на третье место за ближайшие три года. В следующем году компания планирует увеличить свою долю на рынке Европы с 3 до 5 %, дальнейшая цель — преодоление рубежа в 10–15 %. Oppo занимается продвижением моделей с поддержкой 5G через европейских операторов связи.

Oppo хочет стать третьим по величине производителем смартфонов в Европе, заняв место Huawei

Источник изображения: Oppo/Getty Images

Вице-президент Oppo Алекс Ву (Alex Wu) поделился планами компании в интервью с ресурсом Nikkei Asian Review. Марка присутствует на рынке Европы чуть более двух лет, за год ей удалось увеличить свою долю с 1 до 3 % в странах Западной Европы, в Восточной Европе динамика была чуть менее убедительной. К 2023 году компания ставит перед собой цель охватить не менее 10–15 % европейского рынка. По данным Counterpoint Research, сейчас Samsung доминирует на местном рынке с долей в 35 %, второе место занимает Apple с 17 % рынка, а третье — Huawei. Oppo придётся бороться за третье место с Xiaomi, которая тоже рассчитывает использовать санкции против Huawei для укрепления собственных позиций в Европе.

На этой неделе Oppo заключила соглашение с Deutsche Telekom, которое позволит оператору связи продавать смартфоны серии Reno 4 с поддержкой 5G в Германии, Нидерландах и Польше. Для местного рынка Oppo продолжит выпускать и смартфоны с поддержкой 4G среднего ценового уровня, поскольку темпы экспансии сетей 5G в регионе гораздо ниже, чем в Китае, Японии или Южной Корее. Сказываются пандемия и санкции против Huawei, которые замедляют развёртывание сетей нового поколения в Европе.

По мнению Алекса Ву, в следующем году до 80 % всех проданных смартфонов в Китае будут поддерживать работу в сетях 5G. Объёмы поставок продукции Oppo в следующем году должны вырасти на 38 %, если опираться на прогнозы DigiTimes Research. Более 80 % выпускаемых смартфонов Oppo изготавливает собственными силами, предприятия компании расположены в разных странах, включая Индонезию, Бангладеш и Индию. Мировой рынок смартфонов, по прогнозу аналитиков, в следующем году вырастет на 12 %.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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