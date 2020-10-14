Vodafone запустил самый дешевый тариф в своей линейке
Vodafone запустил самый дешевый тариф в своей линейке всего за 35 гривен в месяц. Тариф Vodafone 4G Smart XS доступен для всех пользователей мобильного оператора и предлагает полный пакет услуг по доступной цене.
В стоимость тарифа входит 1 ГБ 4G/3G интернета, возможность воспользоваться акцией "YouTube без перерывов", безлимит на входящие и исходящие звонки в сети Vodafone и 100 минут на другие сети по территории Украины.
Подписавшись на YouTube Premium, пользователи тарифа 4G Smart XS смогут бесплатно просматривать любой контент без рекламы, не только на телефоне, но и на других устройствах.
Все другие дополнительные услуги можно заказать у мобильного оператора за деньги. Стоимость звонков за границу колеблется в пределах от 1 до 10 гривен за минуту разговора.