Vodafone запустил самый дешевый тариф в своей линейке всего за 35 гривен в месяц. Тариф Vodafone 4G Smart XS доступен для всех пользователей мобильного оператора и предлагает полный пакет услуг по доступной цене.

В стоимость тарифа входит 1 ГБ 4G/3G интернета, возможность воспользоваться акцией "YouTube без перерывов", безлимит на входящие и исходящие звонки в сети Vodafone и 100 минут на другие сети по территории Украины.

Подписавшись на YouTube Premium, пользователи тарифа 4G Smart XS смогут бесплатно просматривать любой контент без рекламы, не только на телефоне, но и на других устройствах.

Все другие дополнительные услуги можно заказать у мобильного оператора за деньги. Стоимость звонков за границу колеблется в пределах от 1 до 10 гривен за минуту разговора.

Vodafone предлагает, независимо от вашего пакета услуг, активировать опцию Vodafone Video PASS. После этого абонентам будет предоставлен бесплатный доступ к YouTube Premium и безлимит для просмотра видеоматериалов с сайта YouTube. Акция будет действовать до 28 февраля 2021 включительно. После окончания срока ее действия услугу можно будет продолжить, однако уже платно.