Apple представила iPhone 12 и назвала цены в Украине

Во вторник, 13 октября, компания Apple официально представила новые iPhone 12. В этом году на свет появились четыре модели смартфонов: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Стоимость iPhone 12 достигает от 729 до 1099 долларов, в зависимости от модели и характеристик.

Известно, что все новые смартфоны поддерживают связь 5G, которой в Украине пока что нет. Apple использовала в iPhone 12 новое защитное стекло Ceramic Shield, которое компания называет самым прочным на мобильном рынке на сегодняшний день. Также на всех устройствах установлены экраны OLED.

В новых моделях iPhone установлен обновленный процессор A14 Bionic, в котором на 70% ускорена обработка задач машинного обучения. По сравнению с iPhone 11 новый iPhone 12 стал на 11% тоньше и на 16% легче.

Поработал производитель и над камерами, которые с каждым годом становятся все совершеннее. В iPhone 12 и iPhone 12 mini двойной модуль камеры, каждая из которых имеет по 12 мегапикселей. Одна камера сверхширокоугольная. В iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max установлено три камеры + лидар. При этом оптическое приближение на iPhone 12 Pro четырехкратное, а на iPhone 12 Pro Max – пятикратное. Цифровой зум достигает 10x и 12x соответственно.

Помимо самого гаджета в комплект поставки входит кабель USB Type-C на Lightining. Блока питания для проводной зарядки в комплекте не подразумевается.

Когда новые гаджеты начнут поставляться в Украину пока не известно. Что касается цен, то в торговой сети "Алло" уже анонсировали, что iPhone 12 mini обойдется покупателям по цене от 22 999 грн. За iPhone 12 придется отдать от 25 999 грн. Флагманский iPhone 12 Pro будет стоить от 36 999 грн, а iPhone 12 Pro Max – от 41 999 грн.