Apple представила iPhone 12 с поддержкой 5G

Смартфон получил новый пятинанометровый техпроцессор А14 Bionic, благодаря которому iPhone 12 будет работать до 50% быстрее, чем устройства с процессором А13 Bionic.

Сам смартфон стал на 11% тоньше, на 15% меньше и на 16% легче. Экран защитит покрытие Ceramic Shield от компании Corning. iPhone12 будет выдерживать в четыре раза больше падений, обещают в компании.

Камера будет снимать в Smart HDR 3. Режим ночной съёмки был улучшен, появилась возможность снимать качественные ночные таймлайпсы.

Компания с помощью технологии MagSafe решила проблему беспроводной зарядки при неправильном расположением телефона на зарядном устройстве. Система беспроводной зарядки для iPhone также предполагает выпуск других аксессуаров, как, например, новейшие чехлы, также снабженные магнитами, чехлы-бумажники, держатели для автомобилей и док-станции.

Также Apple будет выпускать уменьшенную версию iPhone 12 Mini, которая будет отличаться от iPhone 12 только размером. Цена iPhone 12 составит 699 долларов, iPhone 12 Mini — 799 долларов.



