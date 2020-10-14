Новые возможности iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Ключевой особенностью линейки стала система LIDAR — специальный сенсор, который распознает трехмерные объекты с помощью технологий поглощения и рассеивания света. Технология будет использоваться в проектах дополненной реальности (AR).

Apple продемонстрировала улучшенные возможности для профессиональной фотографии на iPhone. В смартфонах установлена тройная камера, каждый модуль получил разрешение 12 Мп. В последних Pro-версиях iPhone появится технология Apple ProRAW, которая будет сочетать в себе Deep Fusion, технологию сверхчетких фото и Smart HDR.

iPhone Pro и Pro Max также смогут снимать HDR-видео, в том числе и Dolby Vision HDR. Видео можно будет редактировать в приложении «Галерея».

Цена iPhone 12 Pro в США составит 999 долларов, iPhone Pro Max — 1099 долларов. Также в комплекте со всеми представленными смартфонами больше не будут идти проводные наушники EarPods и зарядный блок питания. Покупатели найдут в уменьшенной и более изящной по мнению Apple коробке только смартфон и зарядный провод с USB-C на Lightning. Компания Apple объяснила сокращение производства зарядных устройств и проводных наушников заботой об экологии.



