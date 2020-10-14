Apple возродила бренд MagSafe в беспроводной зарядке и аксессуарах для iPhone 12

Компания Apple объявила о возрождении бренда MagSafe, который в прошлом ассоциировался с адаптерами питания для ноутбуков MacBook с магнитным коннектором. Теперь же под брендом MagSafe будут выпускаться беспроводные зарядные устройства и другие аксессуары для iPhone 12.

Беспроводная зарядка MagSafe с круговым набором магнитов вокруг индукционной катушки, системой экранирования и NFC-чипом обеспечивает более точное позиционирование устройства на зарядной плоскости Qi. Кроме того, такой подход позволяет плотнее крепить и удерживать устройство на зарядке.

Устройство MagSafe обеспечит беспроводную зарядку мощностью до 15 Вт и будет стоить $40. У Apple также есть вариант зарядки под названием MagSafe Duo, с помощью которого можно одновременно заряжать не только iPhone, но и смарт-часы Apple Watch. Беспроводные зарядные устройства совместимы с iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Стоит отметить, что под брендом MagSafe появятся не только беспроводные зарядные устройства, но и другие аксессуары, в том числе от сторонних производителей. Речь идёт о чехлах для самих смартфонов и даже миниатюрных версиях для банковских карт, которые за счёт магнитов смогут крепиться к корпусу смартфона.

Напомним, Apple с 2006 года использовала в ноутбуках MacBook адаптеры питания с магнитным коннектором, которые назывались MagSafe. Несколько лет назад разработчики решили отказаться от использования разъёмов такого типа в пользу USB Type-C. Первый ноутбук Apple , в котором MagSafe был заменён на USB Type-C, вышел в 2016 году. Любопытно и то, что в прошлом Apple уже пыталась выпустить беспроводную зарядку под названием AirPower. Устройство было анонсировано в 2017 году, но примерно через два года Apple объявила о том, что проект был свёрнут.



