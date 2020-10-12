Киевстар запустил тариф за 1200 гривен в месяц

Киевстар недавно шокировал своих абонентов новым тарифным планом, стоимость которого составляет 1200 гривен в месяц. Это контрактный тариф Smart Business с новой линейки, который мобильный оператор считает очень удачным. Позволить себе его смогут далеко не все. Давайте узнаем, какие услуги входят в вышеуказанную сумму.

За 1200 гривен в месяц Киевстар предлагает полный набор услуг, которые обычно предоставляются отдельно в разных пакетах. Сюда входят как услуги мобильной связи, так и телевидения и домашнего интернета.

Полный перечень услуг в рамках тарифа Smart Business:

Полностью безлимитный интернет;

Полностью безлимитные звонки в сети Киевстар;

Три тысячи минут звонков на других операторов, а также за границу - в Италию, Польшу , РоSSийскую Федерацию, Чехию, Германию;

, РоSSийскую Федерацию, Чехию, Германию; Три тысячи СМС-сообщений на украинском номера;

Встроенная услуга «Киевстар-Семья»;

Включена в тариф сим-карта для других устройств;

Услуга «Киевстар ТВ» без дополнительной платы;

Услуга «Домашний Интернет» без дополнительной платы.

Пользователи всех контрактных тарифов, в том числе Smart Business+, имеют возможность оплачивать услуги постфактум, а также держать у себя на лицевом счету несколько номеров. Также абоненты могут воспользоваться услугой "Миграция" в рамках нового тарифа. Не у всех есть возможность приобрести тариф за 1200 гривен в месяц, но у Киевстар есть и более дешевые контрактные тарифы от 150 до 600 гривен в месяц. Ознакомиться с их условиями можно на сайте мобильного оператора.

Напомним, с 5 октября Киевстар наложил ограничения на пользование интернет-трафиком для своих пользователей.