Киевстар запустил тариф за 1200 гривен в месяц

Киевстар недавно шокировал своих абонентов новым тарифным планом, стоимость которого составляет 1200 гривен в месяц. Это контрактный тариф Smart Business с новой линейки, который мобильный оператор считает очень удачным. Позволить себе его смогут далеко не все. Давайте узнаем, какие услуги входят в вышеуказанную сумму.

Киевстар запустил рекордный тариф за 1200 гривен в месяц

За 1200 гривен в месяц Киевстар предлагает полный набор услуг, которые обычно предоставляются отдельно в разных пакетах. Сюда входят как услуги мобильной связи, так и телевидения и домашнего интернета.

Полный перечень услуг в рамках тарифа Smart Business:

  • Полностью безлимитный интернет;
  • Полностью безлимитные звонки в сети Киевстар;
  • Три тысячи минут звонков на других операторов, а также за границу - в Италию, Польшу, РоSSийскую Федерацию, Чехию, Германию;
  • Три тысячи СМС-сообщений на украинском номера;
  • Встроенная услуга «Киевстар-Семья»;
  • Включена в тариф сим-карта для других устройств;
  • Услуга «Киевстар ТВ» без дополнительной платы;
  • Услуга «Домашний Интернет» без дополнительной платы.
Киевстар запустил рекордный тариф за 1200 гривен в месяц

Пользователи всех контрактных тарифов, в том числе Smart Business+, имеют возможность оплачивать услуги постфактум, а также держать у себя на лицевом счету несколько номеров. Также абоненты могут воспользоваться услугой "Миграция" в рамках нового тарифа. Не у всех есть возможность приобрести тариф за 1200 гривен в месяц, но у Киевстар есть и более дешевые контрактные тарифы от 150 до 600 гривен в месяц. Ознакомиться с их условиями можно на сайте мобильного оператора.

Напомним, с 5 октября Киевстар наложил ограничения на пользование интернет-трафиком для своих пользователей.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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