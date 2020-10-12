Недорогой смартфон OPPO A15 получит процессор Helio P35 и тройную камеру

Недорогой смартфон OPPO A15 получит процессор Helio P35 и тройную камеру

В скором времени в ассортименте китайской компании OPPO появится очередной доступный смартфон — модель A15, использующая аппаратную платформу MediaTek и операционную систему ColorOS 7.2 на основе Android 10.

Известно, что задействован процессор Helio P35. Чип объединяет восемь вычислительных ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графический контроллер IMG PowerVR GE8320.

Смартфон несёт на борту 3 Гбайт оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 32 Гбайт. Дополнительно владельцы смогут установить карту microSD. В тыльной части корпуса располагается сканер отпечатков пальцев.

Недорогой смартфон OPPO A15 получит процессор Helio P35 и тройную камеру

Применён 6,52-дюймовый дисплей формата HD+ с небольшим вырезом под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Тройная основная камера объединяет 13-мегапиксельный датчик, 2-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный сенсор глубины. Известно также, что за питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 4230 мА·ч.

Недорогой смартфон OPPO A15 получит процессор Helio P35 и тройную камеру

Официальная презентация модели OPPO A15 состоится в ближайшее время. Цена, вероятнее всего, не превысит 150–170 долларов США.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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