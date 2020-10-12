Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold может получить световой индикатор в шарнире

Компания Samsung, по сообщению ресурса LetsGoDigital, рассматривает возможность интеграции в смартфон Galaxy Z Fold следующего поколения специального светового индикатора для уведомления пользователей о происходящих событиях.

Информация о разработке обнародована на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO). Патентные иллюстрации дают представление о проектируемой системе.

Как можно видеть на изображениях, аппарат будет выполнен в формате книжки с большим гибким экраном, складывающимся внутрь корпуса. На внешней стороне устройства расположится вспомогательный дисплей.

Что касается светового индикатора, то его компания Samsung предлагает интегрировать в наружную часть шарнирного соединения. Полоса на основе светодиодов сможет информировать владельцев о поступающих вызовах и сообщениях, уровне заряда аккумулятора, различных событиях и пр.

Иллюстрации говорят о том, что и внутренний, и внешний экран снабжены небольшим отверстием для камеры. В тыльной части будет установлена многомодульная камера.

Не исключено, что описанный дизайн получит смартфон Samsung Galaxy Z Fold 3, анонс которого ожидается в следующем году.



