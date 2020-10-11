Почти половина пользователей iPhone в США думает, что их смартфоны поддерживают 5G

Компания Global Wireless Solutions провела любопытное исследование, в рамках которого пользователям iPhone из США предлагалось ответить на некоторые вопросы, связанные с сетями связи пятого поколения (5G). В результате было установлено, что 49 % респондентов уверены в том, что используемые ими iPhone уже сейчас поддерживают 5G.

Учитывая, что ни одна из доступных в продаже моделей iPhone не поддерживает 5G, полученный результат говорит о плохой осведомлённости пользователей касательно возможностей используемых ими смартфонов. В ходе опроса также было установлено, что 29 % пользователей не знают, поддерживают или нет 5G-соединение их смартфоны. Если говорить о людях, которые купили iPhone в этом году, то 24 % из них выразили неуверенность по поводу наличия поддержки работы в 5G-сетях. Кроме того, 38 % респондентов вообще не знают, предлагает ли их оператор связи услуги подключения к 5G. Всего в опросе приняли участие 5000 человек.

Ещё в ходе исследования было установлено, что 54 % пользователей привлекает в 5G более высокая скорость передачи данных. Примерно 16 % респондентов отметили, что 5G улучшит качество видеосвязи в высоком разрешении, тогда как 13 % ожидают улучшения качества потоковой передачи видео. Только 8 % опрошенных рассматривают технологию как способ получить новый опыт взаимодействия с видеоиграми.

Ожидается, что Apple представит свои первые iPhone с поддержкой 5G на следующей неделе. Этот факт может удивить 49 % участников опроса, которые уверены в том, что их смартфоны уже работают в сетях связи пятого поколения.



