Google научит Android-устройства подмечать подозрительные звуки

Google выпустила свежее обновление для платформы Android, благодаря которому пользователи будут получать уведомления, когда смартфон услышит некоторые тревожные звуки. Функция будет реализована путём добавления новых возможностей в приложение Live Transcribe, которая автоматически переводит в текст любую речь, которую слышит смартфон.

independent.co.uk

Теперь Live Transcribe может распознавать более широкий спектр звуков, в том числе сигналы дымовых и пожарных сигнализаций, сирены, детский плач, дверной звонок, собачий лай звук льющейся воды, стук в двери и многое другое. Когда устройство улавливает один из таких звуков, система показывает уведомление, сопровождающееся миганием вспышки и вибрацией. Кроме того, функция «Временная шкала» позволит пользователям просматривать события, обнаруженные смартфоном за последние несколько часов. Ещё приложение сообщит, как долго раздавался звук, чтобы пользователь мог оценить его характер.

Сообщается, что функция уведомления об окружающих звуках использует машинное обучение, но все данные обрабатываются исключительно на устройстве и не передаются на серверы Google . По данным компании, Live Transcribe может распознавать более 30 ситуаций. Стоит заметить, что функция будет работать и на носимых устройствах с Wear OS.

Это не первая попытка Google внедрить подобную возможность в свои продукты. В августе компания случайно обновила некоторые смарт-колонки, наделив их возможностью определять некоторые тревожные звуки, такие как разбивание стекла и некоторые другие. Хотя такая функция и призвана обеспечить безопасность, она может дать устройствам возможность постоянно слушать окружение и сохранять все звуки.



