Молодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·ч

Молодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·ч

Компания Samsung официально представила первый смартфон новой F-серии: им стал молодёжный аппарат Galaxy F41 под управлением операционной системы Android 10 с фирменным пользовательским интерфейсом One UI 2.1.

Устройство оборудовано 6,4-дюймовым дисплеем Super AMOLED формата Full HD+ со 110-процентным охватом цветового пространства NTSC. В небольшом вырезе в верхней части экрана располагается 32-мегапиксельная селфи-камера.

Тройная тыльная камера содержит 64-мегапиксельный основной датчик, 8-мегапиксельный блок с широкоугольной оптикой (123 градуса) и 5-мегапиксельный сенсор глубины. Сзади также находится дактилоскопический сканер.

В основу положен фирменный процессор Exynos 9611, содержащий восемь вычислительных ядер — квартеты ARM Cortex-A73 и ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и 1,7 ГГц соответственно. Обработкой графики занят контроллер Mali-G72 MP3.

Молодёжный смартфон Samsung Galaxy F41 оснащён 64-Мп камерой и батареей на 6000 мА·ч

Смартфон несёт на борту 6 Гбайт оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гбайт, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0. Питание обеспечивает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной подзарядки через порт USB Type-C.

Продажи Galaxy F41 начнутся 16 октября. Цена составит от 230 долларов США, но в первые дни аппарат можно будет купить за 210 долларов.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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