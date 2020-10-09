В Samsung рассказали, когда появится 6G

Специалисты компании Samsung заявили, что на сегодняшний день уже близится завершающий этап разработки связи шестого поколения - стандарта 6G. Когда же новая технология станет неотъемлемой частью жизни человека и что она с собой принесет?

В Samsung рассказали, когда появится 6G, дополненная реальность и цифровые голограммы в каждом доме

В корпорации Samsung утверждают, что массовый коммерческий запуск технологий связи шестого поколения намечен на 2030 год, но начало его широчайшего внедрения стартует гораздо ранее, в 2028-м году. Об этом говорится в отчете аналитиков компании, размещенный на сайте Samsung.

По данным разработчиков, основными потребителями технологий 6G станут не только люди, но и машины. Благодаря внедрению связи шестого поколения, высококачественные мобильные голограммы, дополненная реальность и цифровая репликация прочно войдут в жизнь человека. В Samsung говорят, что 6G планируют сделать гораздо более надежной в плане обеспечения конфиденциальности данных пользователей. Параллельно с Samsung разработки технологий связи ведутся в Японии, здесь тоже планируют запуск 6G до 2030 года.

В Samsung рассказали, когда появится 6G, дополненная реальность и цифровые голограммы в каждом доме

Многие эксперты полагают, что запуск 6G в массовом порядке построит новое общество на планете Земля, где главным принципом организации жизни станет мгновенная передача информации на любые расстояния.

Напомним, ранее Кабмин утвердил план по внедрению технологий 5G в Украине. Когда новый вид связи заработает на территории страны.


: Шевченко Лилия, Тудей

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