LG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года. Он получит дисплей BOE

Согласно недавно опубликованному патенту, LG работает над первым в мире скручивающимся смартфоном. Согласно последним слухам, распространяемым источниками, знакомыми с вопросом, это устройство получит матрицу BOE и будет представлено в начале следующего года.

LG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года. Он получит дисплей BOE

gizchina.com

Сообщается, что экран смартфона в развёрнутом виде сможет похвастаться диагональю в 8 дюймов. Слухи о скором выходе устройства подтвердил административный директор LG Квон Бонг-Сок (Kwon Bong-Seok), который объявил, что в 2021 году компания запустит мобильный телефон со скручиваемым выдвижным экраном. LG уже начала производство прототипов этого устройства на заводе в Пхёнтхэке. Предполагается, что до начала серийного производства смартфона будет выпущено несколько тысяч опытных образцов. Устройство получит толстый прямоугольный корпус с небольшим внешним экраном, функциональными клавишами и кнопкой для разблокировки выдвижного дисплея. На нижней части корпуса расположится единственная камера.

LG подтвердила планы выпустить скручивающийся смартфон в начале 2021 года. Он получит дисплей BOE

gizchina.com

Устройство будет поддерживать стилус. Стоит заметить, что экран можно будет развернуть не полностью. В таком случае интерфейс автоматически подстроится под размер видимой части дисплея. Кроме того, LG планирует применять в устройстве цилиндрическую батарею и легкосъёмный корпус, призванный облегчить ремонт и обслуживание устройства. В патенте LG подробно задокументировала технологии производства и возможности эксплуатации смартфона, что вселяет уверенность в том, что он в самом деле скоро будет выпущен на рынок.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приложение Kyiv Smart City временно недоступноПриложение Kyiv Smart City временно недоступно
HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружуHTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу
В «Дію» добавили оплату штрафов, долгов и свидетельство о рожденииВ «Дію» добавили оплату штрафов, долгов и свидетельство о рождении
В Украине появится суперскоростной интернет 5GВ Украине появится суперскоростной интернет 5G
Мнение врачей: Apple Watch отправляют в больницу слишком много здоровых людейМнение врачей: Apple Watch отправляют в больницу слишком много здоровых людей
Блок рекламы


Похожие новости
OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razrOPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr
OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20
Смартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октябряСмартфон LG Wing 5G с поворотным экраном оценён в $999. Продажи начнутся 15 октября
HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружуHTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу
Смартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фотоСмартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фото
Представлен смартфон Vivo V20 SE с 48-Мп камерой, 33-Вт подзарядкой и ценой $290Представлен смартфон Vivo V20 SE с 48-Мп камерой, 33-Вт подзарядкой и ценой $290
Будущий Galaxy S21 Ultra получит такую же батарею, как и S20 UltraБудущий Galaxy S21 Ultra получит такую же батарею, как и S20 Ultra
Смартфон LG K42 выделяется необычным исполнением задней панелиСмартфон LG K42 выделяется необычным исполнением задней панели
AMS создала первый в мире комбинированный подэкранный датчик для безрамочных смартфоновAMS создала первый в мире комбинированный подэкранный датчик для безрамочных смартфонов
Смартфон Royole FlexPai 2 с гибким 7,8" дисплеем и квадрокамерой дебютирует 21 сентябряСмартфон Royole FlexPai 2 с гибким 7,8" дисплеем и квадрокамерой дебютирует 21 сентября
Последние новости
Подгружаем последние новости