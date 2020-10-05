Apple запатентовала инновационную технологию экрана — самовосстановление от царапин

Apple запатентовала в США новую модель смартфона. Его экран сгибается, а поверхность экрана способна регенерироваться от царапин. Об этом сообщило издание Patently Apple, передает hromadske.

Apple запатентовала инновационную технологию экрана — самовосстановление от царапин
Фото: kropekk_pl

Что известно

В патенте описано устройство с экраном, который сгибается поперек. Такие смартфоны уже есть, а Lenovo недавно представил даже первый ноутбук с экраном, что сгибается.

Ключевая же новелла патента Apple — упоминание о «самовосстанавливаемом материале», которым будет покрыт дисплей будущего устройства. Этот материал автоматически восстанавливаться в случае, если он поцарапан или потертый.

Запускать процесс самовосстановления этого материала, в соответствии с патентом, может влияние тепла, электроэнергии или света (к примеру, во время зарядки).

Когда выйдет инновационный смартфон

Поскольку речь идет только о патенте, то пока неизвестно, когда Apple планирует выпустить первое устройство по этой технологии.

Компании часто используют патенты для того, чтобы конкуренты не начали разрабатывать подобные технологии.

Напомним

  • 15 сентября прошла традиционная ежегодная презентация новых продуктов Apple. Представили юбилейный iPad, «бюджетный» часы и пока ни одного iPhone.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приложение Kyiv Smart City временно недоступноПриложение Kyiv Smart City временно недоступно
HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружуHTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу
В «Дію» добавили оплату штрафов, долгов и свидетельство о рожденииВ «Дію» добавили оплату штрафов, долгов и свидетельство о рождении
В Украине появится суперскоростной интернет 5GВ Украине появится суперскоростной интернет 5G
Мнение врачей: Apple Watch отправляют в больницу слишком много здоровых людейМнение врачей: Apple Watch отправляют в больницу слишком много здоровых людей
Блок рекламы


Похожие новости
Apple запатентовала гибкий экран с самовосстанавливающимся покрытиемApple запатентовала гибкий экран с самовосстанавливающимся покрытием
Мнение врачей: Apple Watch отправляют в больницу слишком много здоровых людейМнение врачей: Apple Watch отправляют в больницу слишком много здоровых людей
Обновление сломало Apple Watch по всему мируОбновление сломало Apple Watch по всему миру
Apple подумывает над использованием стекла с нанотекстурой как у Pro Display XDR в грядущих iPhone и iPadApple подумывает над использованием стекла с нанотекстурой как у Pro Display XDR в грядущих iPhone и iPad
Epic Games, Spotify и Tinder объединились для борьбы с монополией Apple и GoogleEpic Games, Spotify и Tinder объединились для борьбы с монополией Apple и Google
Смарт-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2 с загнутыми AMOLED-экранами дебютируют 22 сентябряСмарт-часы Amazfit GTR 2 и GTS 2 с загнутыми AMOLED-экранами дебютируют 22 сентября
Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»
iPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часыiPhone 12 не будет: на презентации 15 сентября Apple представит только новые смарт-часы
Epic Games вновь попыталась заставить Apple вернуть Fortnite в App StoreEpic Games вновь попыталась заставить Apple вернуть Fortnite в App Store
Apple сократила выручку разработчиков App Store во Франции и Великобритании из-за повышения налоговApple сократила выручку разработчиков App Store во Франции и Великобритании из-за повышения налогов
Последние новости
Подгружаем последние новости