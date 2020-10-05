Apple запатентовала инновационную технологию экрана — самовосстановление от царапин

Apple запатентовала в США новую модель смартфона. Его экран сгибается, а поверхность экрана способна регенерироваться от царапин. Об этом сообщило издание Patently Apple , передает hromadske.

Фото: kropekk_pl

Что известно

В патенте описано устройство с экраном, который сгибается поперек. Такие смартфоны уже есть, а Lenovo недавно представил даже первый ноутбук с экраном, что сгибается.

Ключевая же новелла патента Apple — упоминание о «самовосстанавливаемом материале», которым будет покрыт дисплей будущего устройства. Этот материал автоматически восстанавливаться в случае, если он поцарапан или потертый.

Запускать процесс самовосстановления этого материала, в соответствии с патентом, может влияние тепла, электроэнергии или света (к примеру, во время зарядки).

Когда выйдет инновационный смартфон

Поскольку речь идет только о патенте, то пока неизвестно, когда Apple планирует выпустить первое устройство по этой технологии.

Компании часто используют патенты для того, чтобы конкуренты не начали разрабатывать подобные технологии.

Напомним