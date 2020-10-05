OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr

OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) появилось описание нового смартфона OPPO, оборудованного гибким дисплеем.

Речь идёт об аппарате в раскладывающемся корпусе в стиле Motorola razr. Ресурс LetsGoDigital уже обнародовал качественные рендеры устройства, созданные на основе патентной документации.

OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr

Проектируется смартфон-раскладушка, у которого гибкий экран будет складываться внутрь корпуса. На рендерах показана полностью безрамочная панель с небольшим отверстием по центру в верхней области, предназначенным для одинарной фронтальной камеры.

OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr

Основная камера, безусловно, получит многомодульную конфигурацию. В нижней части можно видеть решётки динамиков и симметричный порт USB Type-C.

OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr

В патентной документации OPPO уделяет особое внимание конструкции шарнирного соединения верхней и нижней половинок корпуса. Оно позволит фиксировать устройство с разным углом раскрытия — скажем, 90 или 120 градусов.

OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr

Предполагается, что новинка дебютирует на коммерческом рынке под брендом Reno. Смартфон сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Впрочем, о дате возможного анонса ничего не сообщается.

OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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