OPPO проектирует гибкий смартфон-раскладушку в стиле Motorola razr

На сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO) появилось описание нового смартфона OPPO, оборудованного гибким дисплеем.

Речь идёт об аппарате в раскладывающемся корпусе в стиле Motorola razr. Ресурс LetsGoDigital уже обнародовал качественные рендеры устройства, созданные на основе патентной документации.

Проектируется смартфон-раскладушка, у которого гибкий экран будет складываться внутрь корпуса. На рендерах показана полностью безрамочная панель с небольшим отверстием по центру в верхней области, предназначенным для одинарной фронтальной камеры.

Основная камера, безусловно, получит многомодульную конфигурацию. В нижней части можно видеть решётки динамиков и симметричный порт USB Type-C.

В патентной документации OPPO уделяет особое внимание конструкции шарнирного соединения верхней и нижней половинок корпуса. Оно позволит фиксировать устройство с разным углом раскрытия — скажем, 90 или 120 градусов.

Предполагается, что новинка дебютирует на коммерческом рынке под брендом Reno. Смартфон сможет функционировать в мобильных сетях пятого поколения (5G). Впрочем, о дате возможного анонса ничего не сообщается.



