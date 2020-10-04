OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20

OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20

В базе данных Федеральной комиссии связи США (FCC) появилась информация о загадочном смартфоне китайской компании OPPO: аппарат имеет кодовое обозначение CPH2185.

Сведений о технических характеристиках устройства пока немного. В сертификационной документации говорится, что питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 4100 мА·ч с поддержкой 10-ваттной подзарядки. Используется операционная система ColorOS 7.2 на основе Android 10.

Схематичное изображение тыльной панели говорит о наличии многомодульной камеры, заключённой в блок квадратной формы с закруглёнными углами. Три оптических модуля с датчиками изображения и вспышка организованы в виде матрицы 2 ? 2. На тыльной панели корпуса также располагается сканер отпечатков пальцев.

OPPO проектирует загадочный смартфон с дизайном в стиле Realme Narzo 20

В плане дизайна новинка схожа с моделью Realme Narzo 20 (на первом изображении), которая дебютировала в сентябре. Нужно отметить, что история бренда Realme уходит корнями в 2010 год, когда он был известен как OPPO Real. Впоследствии один из руководителей OPPO ушёл из компании и сформировал независимую марку Realme.

Таким образом, можно предположить, что в плане технического оснащения аппарат OPPO CPH2185 будет схож с Realme Narzo 20. Последний оборудован 6,5-дюймовым дисплеем HD+ (1600 ? 720 точек), процессором MediaTek Helio G85, 4 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт. Тройная камера имеет конфигурацию 48 + 8 + 2 млн пикселей, а спереди установлена 8-мегапиксельная камера.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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