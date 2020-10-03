Apple запатентовала гибкий экран с самовосстанавливающимся покрытием

По сообщениям сетевых источников, будущий складной iPhone может быть оснащён гибким дисплеем со способностью самостоятельно восстанавливать потёртости и небольшие царапины, которые неизбежно появляются в процессе эксплуатации. Это подтверждает патент Apple , в котором описывается гибкий дисплей с функцией «самовосстановления».

Apple работает над складным iPhone последние несколько лет и за это время разработчики изучили разные варианты реализации задуманного, в том числе с использованием сворачивающегося в трубку дисплея. Одна из главных проблем, с которой столкнулись разработчики, заключается в том, что гибкий экран должен иметь особую защиту от повреждений при складывании или скатывании в трубку.

Недавно обнаруженный патент Apple под названием «Электронные устройства с гибкими покровными слоями дисплея» говорит, что в будущих iPhone могут появиться экраны одновременно с жёсткими и гибкими областями дисплея, использующие то, что в компании называют «самовосстановлением».

Каким образом будет работать эта технология, пока сказать трудно, поскольку патент предусматривает разные варианты её реализации. Apple предполагает, что дисплей может занимать всю фронтальную поверхность смартфона, но состоять он будет из трёх частей. Предполагается размещение гибкой части дисплея в середине, тогда как по краям будут задействованы обычные панели.

Вариант дисплея с двумя жёсткими частями по краям и гибкой областью посередине

«Во время работы электронного устройства на его покровном слое могут появиться царапины или потёртости. Чтобы улучшить внешний вид электронного устройства, нужно минимизировать наличие царапин и вмятин. Для уменьшения количества вмятин, царапин и других дефектов, в покровном слое дисплея может содержаться самовосстанавливающийся материал», — говорится в описании патента.

Патент Apple охватывает сразу несколько вариантов использования самовосстанавливающегося материала, а также в нём сказано, что эта технология может использоваться в разных типах устройств, в том числе в ноутбуках, смартфонах и смарт-часах. Не исключается также применение одного гибкого дисплея вместо конфигурации с изгибаемой частью посередине. Общая деталь в каждом из этих случаев в том, что предполагается использование многослойных дисплеев.

Будет ли какая-то из этих задумок реализована на практике, пока сказать трудно. В любом случае, в этом году презентации складного iPhone не ожидается.



