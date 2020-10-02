WhatsApp позволит навсегда отключать звуковые уведомления и даст больше информации о состоянии хранилища

WhatsApp позволит навсегда отключать звуковые уведомления и даст больше информации о состоянии хранилища

По сообщениям сетевых источников, в бета-версии приложения WhatsApp для платформы Android началось тестирование функции, позволяющей навсегда отключить звуковые уведомления в чатах. Напомним, в настоящее время в стабильной версии мессенджера это можно сделать на восемь часов, неделю или год.

Сообщения о том, что разработчики WhatsApp планируют предоставить пользователям популярного мессенджера возможность навсегда отключать звуковые уведомления появилась ранее в этом году. Теперь же источник говорит о том, что упомянутая функция появилась в бета-версии WhatsApp 2.20.201.10.

Источник, отмечает, что у некоторых пользователей возможность бессрочного отключения звука уведомлений появилась ещё в версии WhatsApp 2.20.201.9. Это означает, что для тестирования данного инструмента не обязательно устанавливать последнюю бета-версию, поскольку функция может добавляться после внесения изменений на стороне сервера. Обычно распространение новых функций занимает несколько дней или даже недель, поэтому возможность отключения звуковых уведомлений в настоящее время может быть доступна не всем пользователям бета-версий WhatsApp.

WhatsApp позволит навсегда отключать звуковые уведомления и даст больше информации о состоянии хранилища

Ещё одно нововведение, на которое обратили внимание некоторые пользователи, заключается в появлении переработанного меню управления хранилищем, получить доступ к которому можно в настройках приложения. Пользователям будет предоставлено больше информации, что именно занимает место на устройстве. Кроме того, они смогут видеть отсортированные по размеру файлы, а также данные, которые WhatsApp предлагает удалить, чтобы освободить место. Обе функции находятся на этапе тестирования, поэтому сложно сказать, когда они могут появиться в стабильных версиях мессенджера.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Приложение Kyiv Smart City временно недоступноПриложение Kyiv Smart City временно недоступно
5G в каждый дом: Samsung представила компактную сотовую ячейку 5G для помещений5G в каждый дом: Samsung представила компактную сотовую ячейку 5G для помещений
HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружуHTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу
Google потребует, чтобы покупки в Android-приложениях проводились через её систему с оплатой комиссииGoogle потребует, чтобы покупки в Android-приложениях проводились через её систему с оплатой комиссии
Смартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фотоСмартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фото
Блок рекламы


Похожие новости
Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»Apple представила обновлённый iPad на процессоре двухлетней давности, который даст «огромный скачок производительности»
WhatsApp получит очередную долгожданную функцию из TelegramWhatsApp получит очередную долгожданную функцию из Telegram
Samsung создаст сеть, способную обнаружить любое её носимое устройство, даже неподключенноеSamsung создаст сеть, способную обнаружить любое её носимое устройство, даже неподключенное
Новых смартфонов от Meizu в этом году больше не будетНовых смартфонов от Meizu в этом году больше не будет
В WhatsApp появится функция электронных переводов и платежейВ WhatsApp появится функция электронных переводов и платежей
Секретов больше нет: смартфон Xiaomi Redmi 9 показался на сайте ретейлераСекретов больше нет: смартфон Xiaomi Redmi 9 показался на сайте ретейлера
Наибольшее падение за 5 лет. Объем производства смартфонов в мире сократился на 10%Наибольшее падение за 5 лет. Объем производства смартфонов в мире сократился на 10%
Больше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в СетьБольше никаких секретов: фотографии и характеристики смартфонов Huawei Nova 7 попали в Сеть
WhatsApp ограничил пересылку сообщенийWhatsApp ограничил пересылку сообщений
Apple планирует дать больше свободы пользователям
Последние новости
Подгружаем последние новости