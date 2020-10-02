Мнение врачей: Apple Watch отправляют в больницу слишком много здоровых людей

Согласно новому исследованию, опубликованному на этой неделе, функция мониторинга сердца в Apple Watch часто приводит к ненужным посещениям врача. Только порядка 10 % людей, которые обратились к врачам в клинике Майо по совету умных часов из-за проблем с пульсом, действительно имели сердечные заболевания.

Исследование показывает, что такие устройства для наблюдения за состоянием здоровья на дому могут привести к чрезмерной эксплуатации системы здравоохранения. Так написала автор исследования Хизер Хитон (Heather Heaton), доцент кафедры неотложной медицины Медицинского колледжа клиники Майо, в электронном письме ресурсу The Verge. Это может увеличить траты как пациентов, так и системы в целом, а также впустую отнимать время врача и потенциального больного.

Госпожа Хитон и исследовательская группа проверили медицинские карты пациентов в клиниках Майо, включая отделения в Аризоне, Флориде, Висконсине и Айове, на предмет упоминания Apple Watch за шестимесячный период с декабря 2018 по апрель 2019 года. То есть в период после того, как Apple представила функцию обнаружения аномальных сердечных ритмов и после публикации исследования качества обнаружения часами мерцательной аритмии.

Было найдено 264 пациента, которые заявили, что их часы Apple Watch отметили тревожный сердечный ритм. Из этой группы 41 прямо упомянул получение предупреждения со своих часов (у других тоже могло быть предупреждение, но это не отразилось в их медицинской карте). Половина пациентов уже имела диагноз сердечной недостаточности, в том числе 58, у которых ранее была диагностирована мерцательная аритмия. Примерно у двух третей были симптомы, включая головокружение или боль в груди.

В целом только 30 обследованным пациентам из указанной выборки был поставлен диагноз после посещения врача. Таким образом, большинство данных кардиомониторинга, вероятно, были ложноположительными. Ложные срабатывания, даже если пациент в конечном счёте здоров, все равно могут вызывать проблемы: они могут подтолкнуть пациентов к ненужной медицинской помощи, а также вызвать стресс и беспокойство. Даже люди, у которых нет симптомов, как некоторые участники этого исследования, могут чувствовать необходимость поговорить с врачом о ненормальных показателях своих наручных часов.

«Пользователю трудно игнорировать предупреждение о том, что у него может быть серьёзное заболевание», — отметил в электронном письме The Verge доцент педиатрии в клинике Мэйо и автор исследования Кирк Вятт (Kirk Wyatt).

Эти тенденции не новы. По словам госпожи Хитон, в течение многих лет врачи сталкиваются с пациентами, которые приходят к ним в кабинет после онлайн-тестирований. Но умные часы пассивно отслеживают показания людей, которые не обязательно стремятся узнать свой диагноз. И Apple — не единственная компания, которая побуждает людей обращаться к врачу: в Samsung Galaxy Watch 3 есть функция ЭКГ, как и в умных часах Fitbit Sense. Хотя процент людей, у которых могут быть ненормальные показания сердца, относительно невысок (исследование Apple Watch показало, что менее 1 % пользователей имели предупреждение), миллионы людей используют эти продукты. В итоге тысячи людей без реальной необходимости идут к врачу.

Люди могут не понимать, насколько хорошо на самом деле работают подобные носимые устройства и для чего их следует использовать. Например, пациенты, у которых уже диагностирована мерцательная аритмия, не должны использовать соответствующую функцию в Apple Watch, но более 20 % людей, участвовавших в исследовании клиники Майо, уже имели этот диагноз. Также эта функция не предназначена для использования лицами моложе 22 лет, но почти два десятка человек с записями в исследовании попадали в эту возрастную категорию.

В результате врачи вроде госпожи Хитон выражают опасения, что распространение подобных устройств может вызвать ненужную путаницу и стресс у пациентов.



