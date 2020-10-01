Обновление Google Фото расширяет возможности редактирования изображений и упрощает интерфейс приложения

Обновление Google Фото расширяет возможности редактирования изображений и упрощает интерфейс приложения

Стало известно о начале распространения крупного обновления для популярного приложения Google Фото. Оно принесёт с собой обновлённый пользовательский интерфейс редактора фотографий, а также новую функцию на основе машинного обучения.

В новой версии приложения Google Фото в меню редактирования фотографий появилась вкладка «Предложения», которая позволяет вносить автоматические корректировки в просматриваемые изображения. Функция задействует машинное обучение для внесения изменений в некоторые параметры фото, такие как яркость, контрастность и портретные эффекты. Этот же инструмент позволяет сделать фон снимка чёрно-белым, не изменяя при этом цвета основного объекта на изображении. В ближайшие месяцы разработчики из Google обещают расширить возможности инструмента «Предложения». Если же пользователю не понравилось, как приложение обработало тот или иной снимок автоматически, можно отменить изменения или продолжить редактирование самостоятельно.

Meet the all new, redesigned Google Photos editor. With the editor’s new layout, you can quickly scroll through all your options to find the tool you need or discover new ones.
Rolling out on Android starting today. pic.twitter.com/jNha0e9ZM6

Google Photos (@googlephotos) September 30, 2020

Сам интерфейс редактора изображений также изменился, став более простым и понятным. Кроме того, новая функция портретного освещения стала доступна пользователям Google Фото на смартфонах Pixel 4a 5G и Pixel 5. С помощью этой функции можно автоматически или вручную настроить освещение лиц на портретных снимках. При необходимости данный инструмент может быть применён к фото, которые не были созданы в портретном режиме. В скором времени функция портретного освещения станет доступна на смартфонах Pixel. Когда она может появиться на других смартфонах с Android пока неизвестно.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Epic Games, Spotify и Tinder объединились для борьбы с монополией Apple и GoogleEpic Games, Spotify и Tinder объединились для борьбы с монополией Apple и Google
5G в каждый дом: Samsung представила компактную сотовую ячейку 5G для помещений5G в каждый дом: Samsung представила компактную сотовую ячейку 5G для помещений
Приложение Kyiv Smart City временно недоступноПриложение Kyiv Smart City временно недоступно
Apple подумывает над использованием стекла с нанотекстурой как у Pro Display XDR в грядущих iPhone и iPadApple подумывает над использованием стекла с нанотекстурой как у Pro Display XDR в грядущих iPhone и iPad
HTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружуHTC придумала смартфон-раскладушку наоборот: его гибкий дисплей складывается наружу
Блок рекламы


Похожие новости
Google не ждёт хороших продаж Pixel 5 и Pixel 4a 5G и даже урезала заказы на их производствоGoogle не ждёт хороших продаж Pixel 5 и Pixel 4a 5G и даже урезала заказы на их производство
Обновление сломало Apple Watch по всему мируОбновление сломало Apple Watch по всему миру
Смартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фотоСмартфон Huawei Nova 8 Pro показался на живых фото
Google потребует, чтобы покупки в Android-приложениях проводились через её систему с оплатой комиссииGoogle потребует, чтобы покупки в Android-приложениях проводились через её систему с оплатой комиссии
Epic Games, Spotify и Tinder объединились для борьбы с монополией Apple и GoogleEpic Games, Spotify и Tinder объединились для борьбы с монополией Apple и Google
В магазине Huawei AppGallery обновился пользовательский интерфейсВ магазине Huawei AppGallery обновился пользовательский интерфейс
Google рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов PixelGoogle рассказала об эксклюзивных функциях Android 11 для смартфонов Pixel
Google выпустила финальную сборку Android 11. Обновления уже доступны не только для PixelGoogle выпустила финальную сборку Android 11. Обновления уже доступны не только для Pixel
Функция записи звонков в приложении Google Phone стала доступна на смартфонах XiaomiФункция записи звонков в приложении Google Phone стала доступна на смартфонах Xiaomi
Киевстар обновил тарифы, расширив их возможностиКиевстар обновил тарифы, расширив их возможности
Последние новости
Подгружаем последние новости