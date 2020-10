Обновление Google Фото расширяет возможности редактирования изображений и упрощает интерфейс приложения

Стало известно о начале распространения крупного обновления для популярного приложения Google Фото. Оно принесёт с собой обновлённый пользовательский интерфейс редактора фотографий, а также новую функцию на основе машинного обучения.

В новой версии приложения Google Фото в меню редактирования фотографий появилась вкладка «Предложения», которая позволяет вносить автоматические корректировки в просматриваемые изображения. Функция задействует машинное обучение для внесения изменений в некоторые параметры фото, такие как яркость, контрастность и портретные эффекты. Этот же инструмент позволяет сделать фон снимка чёрно-белым, не изменяя при этом цвета основного объекта на изображении. В ближайшие месяцы разработчики из Google обещают расширить возможности инструмента «Предложения». Если же пользователю не понравилось, как приложение обработало тот или иной снимок автоматически, можно отменить изменения или продолжить редактирование самостоятельно.

Meet the all new, redesigned Google Photos editor. With the editor’s new layout, you can quickly scroll through all your options to find the tool you need or discover new ones.

Rolling out on Android starting today. pic.twitter.com/jNha0e9ZM6